سياسة
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شاهد | آلاف السودانيين يحتشدون أمام القصر الرئاسي لـ"استرداد الثورة"
تظاهر آلاف السودانيين السبت أمام القصر الرئاسي بالخرطوم للمطالبة بـ"استرداد الثورة وتحسين الأوضاع المعيشية" بدعوة من تيار "الميثاق الوطني"، وذلك بعد تصاعد التوتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بالبلاد.
شاهد | آلاف السودانيين يحتشدون أمام القصر الرئاسي لـ"استرداد الثورة"
ردد المتظاهرون هتافات تطالب بـ"إسقاط الحكومة الانتقالية" و"استرداد الثورة" و"تحسين الأوضاع المعيشية"
16 أكتوبر 2021

احتشد آلاف السودانيين السبت أمام القصر الرئاسي بالخرطوم للمطالبة بـ"استرداد الثورة وتحسين الأوضاع المعيشية".

وردد آلاف المتظاهرين هتافات تطالب بـ"إسقاط الحكومة الانتقالية" و"استرداد الثورة" و"تحسين الأوضاع المعيشية".

كما حمل المحتجون الأعلام الوطنية ورفعوا لافتات مدون عليها عبارات أبرزها "الشعب الصابر جاع" و"شعب واحد.. جيش واحد".

والخميس دعا تيار "الميثاق الوطني" بقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم بالسودان) لتنظيم مسيرات احتجاجية للمطالبة بـ"استرداد الثورة".

وذكر التيار في البيان آنذاك: "سنلتقيكم (السودانيون) في الشوارع يوم السبت، في مواكب استرداد الثورة، لبث الحياة السياسية في السودان".

ومنذ أيام تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بالسودان بسبب انتقادات وجَّهتها قيادات عسكرية إلى القوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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