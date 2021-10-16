سياسة
2 دقيقة قراءة
بالصور.. الفيضانات تجتاح أثينا وتتسبب بإغلاق المدارس والخدمات العامة
أعلنت السلطات اليونانية إغلاق المدارس ومعظم الخدمات العامة في العاصمة أثينا، إجراءً احترازياً بسبب الفيضانات التي ألحقت أضراراً جسيمة في كل أنحاء البلاد، فيما أشار رجال الإطفاء إلى تلقي طلبات مساعدة تتعلق بـ1400 حادث على صلة بالفيضانات.
بالصور.. الفيضانات تجتاح أثينا وتتسبب بإغلاق المدارس والخدمات العامة
مختصون في إدارة الكوارث قالوا إن البلاد أصبحت بحاجة إلى بنى تحتية جديدة لمواجهة تحديات تغير المناخ / AP
16 أكتوبر 2021

تسببت فيضانات غزيرة تجتاح اليونان منذ يومين بإغلاق المدارس في منطقة أثينا وألحقت أضراراً جسيمة في كل أنحاء البلاد وأدت إلى مقتل راعٍ في جزيرة بجنوب شرق البلاد.

وتجتاح اليونان منذ الخميس عاصفة هي الثانية خلال أسبوع ضربت بشدة كلاً من أثينا والجزر الأيونية وشبه جزيرة خالكيذيكي الشمالية.

وأعلنت السلطات مساء الخميس أن المدارس ومعظم الخدمات العامة في منطقة أثينا ستظل مغلقة الجمعة في إجراء احترازي. كما أغلِق طريق سريع رئيسي في العاصمة يقع على طول أحد الأنهار.

كذلك أدت العاصفة إلى تعطيل الأجهزة في مرصد أثينا الذي أبلَغ الخميس عن خطأ بوقوع زلزال قوته 5 درجات قرب جزيرة ناكسوس بجنوب شرقي العاصمة، قبل أن يعيد نشر تصويب.

وقال إفثيميوس ليكاس أستاذ إدارة الكوارث في جامعة أثينا لقناة "سكاي تي في" اليونانية: "نحن في مرحلة أزمة مناخية. توجد حاجة إلى بنى تحتية جديدة".

وأشار رجال الإطفاء من جهتهم إلى تلقيهم اتصالات لطلب المساعدة تتعلق بـ1400 حادث على صلة بالفيضانات، بينها نحو 500 حادث في جزيرة كورفو (شمال غرب).

أما في جزيرة إيثاكا قال رئيس البلدية الجمعة إنه تعين هدم أسوار في ميناء فاثي في شكل عاجل للسماح بمرور المياه المتدفقة.

وقال رجال الإطفاء إنه جرى العثور على جثة راعٍ مسن فُقِد منذ الخميس في جزيرة إيفيا بجنوب شرق البلاد بعد أن جرفت السيول سيارته.

وكانت جزيرة إيفيا شهدت الأحد أيضاً عاصفة عنيفة أخرى أغرقت المنازل بالمياه وقطعت الطرق بعد أسابيع قليلة على حرائق دمرت غابات وبساتين زيتون في الجزيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us