سياسة
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عقب لقاء ميركل.. أردوغان: نأمل في علاقات جيدة مع الحكومة الألمانية الجديدة
في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في علاقات جيدة مع الحكومة الألمانية الجديدة، على غرار العلاقات الناجحة مع حكومة المستشارة أنغيلا ميركل.
عقب لقاء ميركل.. أردوغان: نأمل في علاقات جيدة مع الحكومة الألمانية الجديدة
تناول الرئيس التركي مع المستشارة الألمانية "العلاقات الثنائية وقضايا أخرى ضمن أجندتنا بشكل مفصل" / AP
16 أكتوبر 2021

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في علاقات جيدة مع الحكومة الألمانية الجديدة، على غرار العلاقات الناجحة مع حكومة المستشارة أنغيلا ميركل.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل، في إسطنبول السبت، أنه تناول مع المستشارة الألمانية "العلاقات الثنائية وقضايا أخرى ضمن أجندتنا بشكل مفصل".

وأردف: "نأمل أن تسير العلاقات مع الحكومة الألمانية الجديدة بشكل جيد على غرار التعاون الناجح مع حكومة ميركل".

وأكد أن المجتمع التركي في ألمانيا يشكل الجانب الاجتماعي الأهم في العلاقات والثروة المشتركة بين البلدين.

ولفت إلى أن العنصرية ومعاداة الإسلام وكراهية الأجانب والتمييز لا تزال في مقدمة المشاكل التي يعاني منها الأتراك في أوروبا.

وفي سياق آخر، عبر الرئيس التركي عن الطموح في رفع حجم التبادل التجاري مع ألمانيا إلى 50 مليار دولار.

من جانبها، قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم تركيا في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأضافت ميركل "هدفنا منع تهريب البشر، ودعم الاتحاد الأوروبي لتركيا بهذا الشأن ضرورة وشرط أساسي".

وأوضحت أن ألمانيا لديها دائماً مصالح مشتركة مع تركيا، وأن الحكومة الفيدرالية القادمة ستراعي ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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