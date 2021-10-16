سياسة
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دعماً لأسرى "الجهاد".. أسرى جدد ينضمون إلى الإضراب المفتوح في سجون إسرائيل
بدءاً من الثلاثاء، دعماً لأسرى حركة الجهاد الإسلامي الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً رفضاً لسياسة التنكيل بحقهم، أعلن أسرى في السجون الإسرائيلية الانضمام إلى الإضراب المفتوح عن الطعام.
دعماً لأسرى "الجهاد".. أسرى جدد ينضمون إلى الإضراب المفتوح في سجون إسرائيل
لليوم الرابع على التوالي يواصل 250 معتقلاً من أسرى حركة "الجهاد الإسلامي" إضرابهم المفتوح عن الطعام
16 أكتوبر 2021

أعلن أسرى في السجون الإسرائيلية، السبت، الانضمام إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، بدءاً من الثلاثاء القادم، دعماً لأسرى حركة الجهاد الإسلامي.

جاء ذلك وفق بيان صحفي للجنة الطوارئ العليا لجميع الفصائل، نقله نادي الأسير الفلسطيني.

ويحمل البيان توقيع أسرى، حركتي "فتح"، و"حماس"، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، وحركة الجهاد.

وأشار البيان إلى أن الأسرى، "سيشرعون في إجراءات تصعيدية في جميع السجون بدءاً من يوم الثلاثاء القادم، تتمثل بدخول دفعة جديدة من الأسرى (لم يحدد عددهم) في الإضراب المفتوح عن الطعام من الفصائل كافة".

وأوضح البيان أن الأسرى سيشرعون بخطوات تكتيكية أخرى، دون الإفصاح عنها، مناشدين المواطنين جميعاً بتصعيد حملة التضامن مع المضربين.

​​​​​​​ولليوم الرابع على التوالي يواصل 250 معتقلاً من أسرى حركة "الجهاد الإسلامي" إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على "الإجراءات التنكيلية" بحقهم.

ويبلغ عدد أسرى "الجهاد الإسلامي" في السجون الإسرائيلية، نحو 400 شخص، حسب أماني سرا حنة، المنسقة الإعلامية لنادي الأسير، في تصريح سابق للأناضول.

ويطالب الأسرى المضربون، حسب نادي الأسير "بوقف إدارة السجون إجراءاتها التنكيلية التي كانت قد فرضتها بشكل مضاعف بحقهم، بعد السادس من سبتمبر/أيلول الماضي.

وتمثلت هذه الإجراءات، في عمليات نقل الأسرى وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، فضلاً عن نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق، وفق المصدر ذاته.

وفي 6 سبتمبر/أيلول الماضي، فرّ 6 أسرى، 5 منهم من حركة الجهاد، عبر نفق من سجن "جلبوع" شمالي إسرائيل، لكن أعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4600 أسير فلسطيني، بينهم 35 أسيرة، و نحو 200 طفل، و520 معتقلاً إدارياً، وفق معطيات نادي الأسير، لنهاية سبتمبر/أيلول المنصرم.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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