سياسة
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هولندا.. الكشف عن "بحث سري" أجرته بلديات عن مساجد وجمعيات إسلامية
قالت صحيفة "إن آر سي هاندلسبلاد" (NRC Handelsblad) المحلية، إن ما لا يقل عن 10 بلديات في البلاد، أجرت بحثاً سرياً حول المساجد وأئمتها، ومديري الجمعيات الإسلامية، والشخصيات المسلمة المؤثرة في المجتمع.
هولندا.. الكشف عن "بحث سري" أجرته بلديات عن مساجد وجمعيات إسلامية
هذا التحقيق السري شمل العديد من المدن الكبرى التي تنتشر بها جاليات مسلمة بشكل كثيف / AFP
16 أكتوبر 2021

كشفت صحيفة هولندية، السبت، عن إجراء بعض البلديات في البلاد "بحثاً سرياً" حول المساجد والجمعيات الإسلامية عبر شركات استشارات خاصة.

وقالت صحيفة "إن آر سي هاندلسبلاد" (NRC Handelsblad) المحلية، إن ما لا يقل عن 10 بلديات في البلاد، أجرت بحثاً سرياً حول المساجد وأئمتها، ومديري الجمعيات الإسلامية، والشخصيات المسلمة المؤثرة في المجتمع.

وأوضحت أن هذا التحقيق السري شمل العديد من المدن الكبرى التي توجد بها جاليات مسلمة بشكل كثيف.

وأشارت إلى أن هذا البحث موّلته الوكالة الهولندية للأمن ومكافحة الإرهاب (NCTV)، ونفذته شركة استشارات خاصة تسمى (Nuance door Training en Advies).

ولفتت إلى أن تكلفة البحث بلغت 300 ألف يورو.

وذكرت الصحيفة أن الهدف الأساسي من البحث هو معرفة خلفيات أئمة المساجد والمؤسسات والجمعيات المسلمة الفاعلة في هولندا، وتحري علاقتها بالتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

مصدر:TRT عربي
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