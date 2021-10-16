‏قال وزير العدل اللبناني هنري خوري، السبت، إن المحقق العدلي طارق بيطار هو "سيد ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد".

موقف خوري جاء خلال وقفة احتجاجية نفذتها مجموعة من النساء قرب منزله للمطالبة بوقف الضغوطات على المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، حيث التقى الوزير بالمجموعة قرب مدخل منزله.

وأضاف خوري أن صلاحياته محدودة ولا سلطة له للاطلاع على التحقيقات، ولا حتى إبقاء المحقق العدلي (بيطار) أو تنحيته، لافتاً إلى أن القرار في هذا الملف يعود إلى مجلس القضاء الأعلى (أعلى هيئة قضائية في البلاد).

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن "الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء"، في إشارة الى عدم نية الحكومة بحث ملف التحقيقات بانفجار المرفأ أو تنحية بيطار.

وجاء كلام ميقاتي عقب اجتماعه مع وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، والنائب العام التمييزي غسان عويدات، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.

من جانبهم أكد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، السبت، ثقتهم بالمحقق العدلي في القضية القاضي طارق بيطار.

جاء ذلك في بيان صادر عن "جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت" و"مجموعة لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى".

وأصدر الأهالي بيانهم عقب ظهور المتحدث باسمهم إبراهيم حطيط في وقت سابق بشريط فيديو يطلب فيه من بيطار التنحي وإفساح المجال أمام محقق عدلي آخر، متهماً تحقيقاته بـ"التسييس".

إلا أن نشطاء وصحفيين عبروا على مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من موقف حطيط المعروف بمواقفه السابقة الداعمة للقاضي بيطار، واصفين الأمر بالـ"مريب"، ومتخوفين من احتمال تعرضه للتهديد والترهيب من أجل دفعه إلى إصدار هذا الموقف، فيما لم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من حطيط بالخصوص.

وقال ذوو الضحايا والجرحى في بيانهم: "نحن أهالي أكثر من 200 شهيد وضحية وآلاف المصابين ومئات آلاف المتضررين، وضعنا ثقتنا بالقاضي بيطار، ومن بيننا السيد إبراهيم حطيط، الذي كان خطابه على الدوام يصب بهذا الاتجاه".

وأضاف البيان: "إنما يبدو أن ظروفاً مستجدة أدت به (حطيط) إلى إصدار بيانه الأخير المستغرب باسم عوائل الضحايا، علماً بأن هذا الموقف لا يمثلهم ولا يمثلنا أبداً".

وأكد الأهالي أن "قضيتهم أعلى وأسمى من زجها في التجاذبات السياسية والطائفية والسلطوية"، مشددين "على ضرورة امتثال جميع المطلوبين إلى العدالة أمام التحقيق".

وتحدث حطيط في شريط الفيديو الذي ظهر فيه وهو يتلو كلمة مكتوبة عن محاولات خبيثة لتشويه صورة "المقاومة" (حزب الله)، مؤكداً أن لديه كل الثقة بالأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله.

والاثنين، اتهم نصر الله المحقق العدلي طارق البيطار بـ"تسييس" قضية مرفأ بيروت، وبأنه "لا يريد الوصول إلى الحقيقة".

وكان بيطار قد استدعى في 2 يوليو/تموز الماضي 10 مسؤولين وضباطاً، بينهم نائبان من حركة "أمل" (شيعية مقربة من "حزب الله") هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.

كما وجه حطيط في شريط الفيديو الذي ظهر فيه يقرأ بياناً مكتوباً تحية إلى جماعة "حزب الله" وحركة "أمل"، ويتبنى اتهامهماً لـ"القوات اللبنانية" في أحداث الطيونة بالعاصمة بيروت.

ووقعت الخميس، مواجهات مسلحة في منطقة الطيونة الواقعة بين منطقة الشياح ذات الأغلبية الشيعية ومنطقة "عين الرمانة – بدارو" ذات الأغلبية المسيحية، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص وجرح 32 آخرين.

واتهمت جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (الشيعيتين) "مجموعات مسلحة" تابعة لحزب "القوات اللبنانية" (مسيحي) بزعامة سمير جعجع، بقتل وجرح مؤيدين لهما خلال تظاهرة منددة بقرارات القاضي بيطار، وهو ما نفته الأخيرة ووصفت الاتهامات بـ"الباطلة".