سياسة
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الغارديان: رئيس نيوكاسل الجديد تربطه علاقة بـ"حملات الفساد" في السعودية
تظهر الوثائق السعودية المرفوعة إلى محكمة مدنية في كندا كجزء من قضية غير ذات صلة أنه في عام 2017 وجه مساعد مقرب من ولي العهد إلى ياسر الرميان، الرئيس الجديد لنادي نيوكاسل أمراً لتحويل 20 شركة إلى صندوق الثروة السيادي في إطار حملة مكافحة الفساد.
الغارديان: رئيس نيوكاسل الجديد تربطه علاقة بـ"حملات الفساد" في السعودية
ياسر الرميان، الرئيس الجديد لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي / EPA
16 أكتوبر 2021

شارك ياسر الرميان، الرئيس الجديد لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في حملة مثيرة للجدل "لمكافحة الفساد" في المملكة العربية السعودية تضمنت مصادرة أصول وأموال شخصيات سعودية نيابة عن ولي العهد، محمد بن سلمان، حسب ما نشر في جريدة الغارديانالبريطانية.

ووردت تفاصيل دور الرميان في وثائق المحكمة التي تسلط الضوء على علاقته بولي العهد السعودي.

كانت الأعمال الأخيرة لصندوق الاستثمارات العامة مصدر اهتمام شديد بعد أن قاد اتحاداً استحوذ على نادي نيوكاسل يونايتد هذا الشهر. كما أن الرميان عرف مديراً لصندوق الثروة السيادي المملوك للدولة الذي يرأسه ولي العهد.

تظهر الوثائق الداخلية السعودية المرفوعة إلى محكمة مدنية في كندا كجزء من قضية غير ذات صلة أنه في عام 2017 وجه مساعد مقرب من ولي العهد إلى الرميان -الذي يشار إليه رسمياً في المذكرات باسم "صاحب السعادة" و "المشرف" على صندوق الاستثمارات العامة- أمراً بتحويل 20 شركة إلى صندوق الثروة السيادي في إطار حملة مكافحة الفساد.

وتظهر الوثائق أن إحدى الشركات العشرين التي جرى الاستيلاء عليها كانت شركة طائرات مستأجرة كُشف لاحقاً أنها استخدمت في عملية قتل جمال خاشقجي.

وكانت الوثائق السعودية الداخلية في محكمة كندية كجزء من قضية مدنية رفعتها كيانات مملوكة للسعودية ضد مسؤول المخابرات السعودية السابق، سعد الجبري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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