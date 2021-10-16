يتوجه الرئيس التركي رجب رطيب أردوغان، الأحد، إلى القارة الإفريقية في إطار جولة تشمل أنغولا وتوغو ونيجيريا خلال الفترة بين 17 و20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية في بيان، السبت، إن زيارة أردوغان الرسمية إلى أنغولا هي الأولى من نوعها على مستوى رئيس الجمهورية.

وأشار البيان إلى أن علاقات البلدين اكتسبت زخماً عبر الزيارة التي أجراها رئيس أنغولا جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، إلى تركيا يومي 27 و28 يوليو/تموز الماضي.

وأوضح أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا وأنغولا سترتقي إلى مستوى أكثر تقدماً، عبر الزيارة التاريخية التي سيجريها أردوغان.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس أردوغان خطاباً أمام الجمعية الوطنية لأنغولا، وفق البيان.

وحول محطة توغو، أكد البيان أن زيارة أردوغان إلى هذا البلد تعتبر تاريخية لأنها ستكون الأولى من نوعها أيضاً على مستوى رئيس جمهورية تركيا.

وذكر أن المحادثات التي سيجريها الرئيس التركي في العاصمة لومي، ستناقش جميع جوانب العلاقات الثنائية، وتركز على تعزيز التعاون بين البلدين.

وحسب البيان، سيختتم أردوغان جولته بزيارة أبوجا، عاصمة نيجيريا التي لديها علاقات متجذرة وقوية مع تركيا.

ولفت إلى أن المحادثات التي ستجرى مع الجانب النيجيري ستتناول الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل تعميق التعاون القائم بين البلدين.

وجاء في البيان أن الزيارات ستتيح للقادة إمكانية تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية بجانب العلاقات الثنائية.

ومن المنتظر أن يلتقي أردوغان ممثلي عالم الأعمال خلال منتديات أعمال ستقام على هامش زياراته لأنغولا ونيجيريا.