سياسة
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تأهب أمني في العراق تحسباً لأي طارئ بعد صدور نتائج الانتخابات
قال رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عبد الأمير يار الله إن جميع القوات الأمنية دخلت حالة التأهب والاستعداد تحسباً لأي طارئ عند ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد الماضي.
تأهب أمني في العراق تحسباً لأي طارئ بعد صدور نتائج الانتخابات
كانت المفوضية العليا المستقلة قد أعلنت الاثنين الماضي النتائج الأولية / AA
16 أكتوبر 2021

قال رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عبد الأمير يار الله إن جميع القوات الأمنية دخلت حالة التأهب والاستعداد تحسباً لأي طارئ عند ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد الماضي.

وأضاف رئيس أركان الجيش العراقي -في مؤتمر صحفي عقده في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين (175 كلم شمال بغداد)- أن القوات الأمنية جاهزة لتأمين الوضع لما بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية.

كانت المفوضية العليا المستقلة قد أعلنت الاثنين الماضي النتائج الأولية، التي أفرزت تصدّر التيار الصدري قائمة القوى المتنافسة، غير أن قوى مقربة من إيران شككت في النتائج، وذلك بعد خسارتها كثيراً من المقاعد مقارنة بالانتخابات السابقة التي أجريت في عام 2018.

وكانت قوى سياسية أبرزها تحالف الفتح بقيادة هادي العامري قد حذرت من أن المضي بالنتائج المعلنة للانتخابات "يهدد السلم الأهلي في البلاد ويعرضه للخطر"، وهو ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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