سياسة
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محاكاة للعبة الحبار.. مخبز صيني يطرح تحدياً لصنع الحلوى مبنياً على المسلسل
مخبز في العاصمة الصينية بكين يطرح تحدياً لصنع الحلويات معتمداً على فكرة مسلسل (سكويد جيم) "لعبة الحبار" في متجره.
محاكاة للعبة الحبار.. مخبز صيني يطرح تحدياً لصنع الحلوى مبنياً على المسلسل
مخبز صيني يطرح تحدياً لصنع الحلوى مبنياً على فكرة مسلسل "لعبة الحبار" / Reuters
17 أكتوبر 2021

طرح مخبز في بكين تحدياً لصنع الحلويات معتمداً على فكرة مسلسل (سكويد جيم) "لعبة الحبار" في متجره مع سعيه للاستفادة من الشعبية الهائلة للمسلسل الكوري الجنوبي الذي تعرضه شركة "نتفليكس" للبثّ على الإنترنت.

ويمكن للزبائن التظاهر بأنّهم إحدى شخصيات المسلسل بالمشاركة في تحدّي صنع الحلوى مقابل 58 يواناً (تسعة دولارات) من خلال محاولة تحويل مزيج من السكر وصودا الخبز إلى بسكويت جميل الشكل.

ولا توجد جائزة للنجاح ولا عقوبة للفشل، على عكس المسلسل التلفزيوني حيث يحصل الفائز على جوائز نقدية ضخمة ويُعاقَب الخاسرون بالموت.

وقالت هاو جينغ صاحبة المخبز، وهي من أشد المعجبين بالمسلسل، إنّ "زبائننا هم في الأساس من الشبان الذين يمثّلون عدداً كبيراً من محبي هذا المسلسل".

ويختار المشاركون في التحدي الذي يستغرق نحو عشر دقائق أشكالاً من قوالب بسكويت معدنية، ويذيبون السكر، ويضيفون صودا الخبز، ثم يحوّلون الخليط إلى أشكال. وتُعدّ المرحلة الأخيرة صعبة لأنّ الخليط يتماسك بسرعة ويصبح هشاً وعرضة للتشقّق.

وفي المسلسل المثير المؤلّف من تسع حلقات يلعب متنافسون يمرّون بضائقة مالية ألعاب أطفال لكن لها تبعات مميتة، سعياً للحصول على جائزة قدرها 45.6 مليار وون (38 مليون دولار).

ويثير المسلسل ضجة في العالم منذ بداية بثّه في شهر سبتمبر/أيلول المنصرم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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