سياسة
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شاهد | لأوّل مرة منذ عام.. صلاة بلا تباعد اجتماعي بالحرمين
لأول مرة منذ عامين صلى آلاف الفجر بلا تباعد اجتماعي في الحرمين المكي والمدني، بعد تخفيف السعودية تدابير كورونا.
شاهد | لأوّل مرة منذ عام.. صلاة بلا تباعد اجتماعي بالحرمين
صلاة الفجر بلا تباعد اجتماعي في الحرم المكي / وكالة الأنباء السعودية (واس)
17 أكتوبر 2021

اصطف آلاف المصلين الأحد جنباً إلى جنب لأداء صلاة الفجر في بيت الله الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، لأوّل مرة منذ عام من غير أن يُطلب منهم التزام قواعد التباعد الاجتماعي.

وبدأت رئاسة شؤون الحرمين بالسعودية منذ السبت إزالة ملصقات التباعد الاجتماعي من الحرمين، بعد إعلان وزارة الداخلية السعودية أن المملكة ستخفف إجراءات كورونا من الأحد بعد انخفاض كبير بعدد الإصابات اليومية والتقدم الملحوظ في عمليات التطعيم.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للحظة قول الإمام: "استووا.. اعتدلوا.. تراصوا وسدوا الفُرج.. أتموا الصف الأول فالأول".

وتأتي هذه التطورات عقب قرار السماح بكامل الطاقة الاستيعابية بالمسجدين الحرام والنبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامات، وذلك للحاصلين على جرعتَي اللقاح المضاد لكورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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