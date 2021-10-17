اصطف آلاف المصلين الأحد جنباً إلى جنب لأداء صلاة الفجر في بيت الله الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، لأوّل مرة منذ عام من غير أن يُطلب منهم التزام قواعد التباعد الاجتماعي.

وبدأت رئاسة شؤون الحرمين بالسعودية منذ السبت إزالة ملصقات التباعد الاجتماعي من الحرمين، بعد إعلان وزارة الداخلية السعودية أن المملكة ستخفف إجراءات كورونا من الأحد بعد انخفاض كبير بعدد الإصابات اليومية والتقدم الملحوظ في عمليات التطعيم.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للحظة قول الإمام: "استووا.. اعتدلوا.. تراصوا وسدوا الفُرج.. أتموا الصف الأول فالأول".

وتأتي هذه التطورات عقب قرار السماح بكامل الطاقة الاستيعابية بالمسجدين الحرام والنبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامات، وذلك للحاصلين على جرعتَي اللقاح المضاد لكورونا.