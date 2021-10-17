بحث وفد تجاري تركي مع مسؤولين حكوميين في الإمارات تعزيز علاقات التجارة المشتركة بين البلدين لزيادة أرقام تبادل السلع خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الأحد عقب اجتماع مسؤولين من كلا البلدين على هامش فاعليات معرض "إكسبو 2020 دبي".

وشارك في الاجتماع عن الجانب الإماراتي مسؤولون حكوميون والقطاع الخاص برئاسة ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، وعن الجانب التركي وفد يرأسه توفيق أوز رئيس الجانب التركي لمجلس الأعمال المشترك مع الإمارات.

ويأتي اللقاء بعد قرابة شهرين من تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها إنّ "الإمارات ستنفذ قريباً استثمارات كبيرة في بلدنا، فلديهم أهداف وخطط استثمارية جادة للغاية".

وبحث الجانبان خلال اللقاء خطط تنويع الفرص الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وجرى الاتفاق على خطوات عملية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين.

كما بحثا التحديات الاقتصادية وسبل معالجتها، وناقشا إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة للتعاون من الجانب الاقتصادي والاستثماري.

وأطلع الزيودي الوفد التركي على التطوّرات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في الإمارات، أبرزها تحرير الاستثمار من خلال السماح بالتملّك الأجنبي الكامل للشركات بنسبة 100%، باستثناء أنشطة محدودة ذات أثر استراتيجي بالنسبة إلى الدولة.

وسجّل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بنحو 21% خلال العام الماضي 2020 إلى 8.9 مليار دولار، صعوداً من 7.3 مليار دولار في 2020.