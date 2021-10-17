سياسة
3 دقيقة قراءة
قرابين مثيرة للجدل لرئيس وزراء اليابان.. ما قصتها ولمَ تستفز الصين وكوريا؟
في خطوة من شأنها أن تستفز الصين وكوريا الجنوبية تبرع رئيس الوزراء الياباني الجديد بقرابين طقوسية لضريح في طوكيو يعتبره الصينيون والكوريون رمزاً للعدوان الياباني.
قرابين مثيرة للجدل لرئيس وزراء اليابان.. ما قصتها ولمَ تستفز الصين وكوريا؟
 زخارف تحمل اسم فوميو كيشيدا وضعت في ضريح ياسوكوني المثير للجدل       / AP
17 أكتوبر 2021

تبرع رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الأحد بقرابين طقوسية لضريح في طوكيو يعتبره الصينيون والكوريون رمزاً للعدوان الياباني في زمن الحرب، على الرغم من عدم زيارته للضريح.

تبرع كيشيدا بزخارف "ماساكاكي" الدينية للاحتفال بعيد الخريف في ضريح ياسوكوني. ويعد هذا أول احتفال من نوعه لكيشيدا منذ توليه منصبه في 4 أكتوبر/تشرين الأول.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" يرى ضحايا العدوان الياباني خلال النصف الأول من القرن العشرين وبخاصة الصينيون والكوريون أن الضريح يرمز إلى النزعة العسكرية اليابانية، لأنه يكرم مجرمي الحرب العالمية الثانية المدانين من بين نحو 2.5 مليون من قتلى الحرب.

ويرى منتقدون هذه الاحتفالات علامة على عدم الشعور بالندم تجاه الفظائع التي ارتكبها الجنود اليابانيون في زمن الحرب في البلاد.

وزار كيشيدا خلال عطلة نهاية الأسبوع المناطق التي ضربها تسونامي 2011 شمال اليابان، لكنه تجنب زيارة الضريح.

كما قدم سلفه يوشيهيدي سوغا قرابين فقط خلال تولية رئاسة الوزراء لمدة عام واحد. وتنحى عن منصبه في سبتمبر/أيلول وزار الضريح الأحد مرتدياً زياً صباحياً رسمياً.

وقال سوغا للصحفيين إنه زار الضريح بصفته رئيس وزراء سابق "لتأبين الأرواح المقدسة لأولئك الذين ضحوا بحياتهم الغالية من أجل البلاد وللصلاة من أجل أن ترقد أرواحهم بسلام".

وبعد ردود فعل غاضبة من جانب الصين والكوريتين على زيارة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي إلى ياسوكوني عام 2013، تجنَّب القادة اليابانيون زيارة الضريح أثناء وجودهم في مناصبهم.

ويشعر العديد من الكوريين الجنوبيين بالاستياء الشديد من اليابان بسبب حكمها الاستعماري لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.

وتوترت العلاقات بين سول وطوكيو في السنوات الأخيرة، وسط خلافات حول تعويضات العمال الكوريين في زمن الحرب والانتهاكات المنهجية "لنساء المتعة" اللائي استخدمن من قبل الجيش الياباني للجنس قبل هزيمته في الحرب العالمية الثانية عام 1945، حسب الوكالة ذاتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us