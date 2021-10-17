سياسة
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الأردن.. تعليق الدوام بمدارس جرش وعجلون بعد ارتفاع حالات التسمم بـ"شيغيلا"
علقت السلطات الأردنية الدوام بمدارس جرش وعجلون ليوم واحد فقط عقب ارتفاع عدد الإصابات بجرثومة "شيغيلا".
الأردن.. تعليق الدوام بمدارس جرش وعجلون بعد ارتفاع حالات التسمم بـ"شيغيلا"
أعداد المصابين بجرثومة شيغيلا يزدادون في الأردن / AA
17 أكتوبر 2021

أعلن الناطق الإعلامي لوزارة التربية الأردنية أنه سيجري تعليق الدوام في مدارس جرش وعجلون ليوم واحد فقط، والتمديد يعتمد على المستجدات الصحية في المناطق التي تحتوي على جرثومة "شيغيلا".

وأشار أحمد المساعفة إلى أن تعليق الدوام سيكون لغايات التعقيم، وأن منصة الوزارة جاهزة للتعليم عن بعد في المناطق، حسب المنطقة.

وأفاد تلفزيون "رؤيا" اليوم الأحد بوصول 14 حالة جديدة مشتبه بإصابتها بالتسمم، ليرتفع إجمالي الإصابات في المحافظتين إلى 72 حالة.

وقالت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنيّة الإدارية إلهام خريسات في تصريحات سابقة إن عدد حالات الإصابة بالتسمم في محافظة عجلون ارتفع إلى 15 حالة.

وزار وزير الصحة فراس الهواري أمس السبت مستشفى جرش الحكومي واطمأن على الوضع الصحي لتسعة أطفال جرى إدخالهم لوجود أعراض اشتباه تسمم بجرثومة شيغيلا.

وأوضح أن جرثومة شيغيلا شديدة العدوى، وتعد فئة الأطفال وكبار السن الأكثر احتمالية للإصابة بها، وفي الغالب يشفى منها بعد مرور 3 أيام من الإصابة، ولا تحتاج عادة إلى العلاج بالمضادات الحيوية إلا في الحالات الشديدة التي تستدعي الصورة السريرية.

ولفت الوزير إلى أن هذه الجرثومة عادة ما تنشط في فصل الخريف وتنتقل إلى الإنسان عن طريق الماء والغذاء حال وجودها فيهما، كما تنتقل من جسم إلى آخر عن طريق التلامس.

وتعد إجراءات السلامة وغسل الأيدي والخضار والفواكه من أهم ركائز السيطرة على انتشار هذه العدوى بعد حدوث التسمم الأولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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