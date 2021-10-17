سياسة
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"لا يعبد الأصنام".. اعتقال شاب أثناء تحطيمه أجزاء من أسود رام الله الشهيرة
صرّحت الشرطة الفلسطينية الأحد بأنّها وقفت مواطناً حطَّم أجزاء من تماثيل "الأسود" في ميدان المنارة وسط رام الله بالضفة الغربية المحتلة، معتبراً إياها "أصناماً". وتُعدّ تماثيل "الأسود" في ميدان المنارة أحد أشهر معالم مدينة رام الله.
"لا يعبد الأصنام".. اعتقال شاب أثناء تحطيمه أجزاء من أسود رام الله الشهيرة
تُعدّ تماثيل "الأسود" في ميدان المنارة أحد أشهر معالم مدينة رام الله / Twitter
17 أكتوبر 2021

قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات في بيان إنّ مواطناً حطّم أجزاء من أسدين صغيرين في ميدان المنارة وسط رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف: "على الفور قبضت قوة من الشرطة على المعتدي ومنعته تحطيم بقية الأسود".

وبيّن ارزيقات أنه "جرى التحفّظ على الشخص من أجل استكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة".

ويظهر مقطع فيديو مُتناقَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواطناً يحمل آلة يدوية ويحطّم بها أجزاء من التماثيل، وسط تنديد من المارة قبل اعتراضه واعتقاله من قبل رجال الشرطة.

ويظهر في خلفية المقطع صوت لشخص يقول إنّه "لا يعبد الأصنام"، في إشارة إلى التماثيل، وصوت لشخص آخر يحرّض على التحطيم قائلاً: "اضرب الكبير".

ويُعَد ميدان المنارة أشهر ميادين رام الله، ويتزيّن بخمسة تماثيل من الأسود، وخلف أحدها ثلاثة أشبال.

وترمُز الأسود الخمسة إلى أبناء مؤسس رام الله راشد الحدادين، حسب ما ذكر موقع بلدية رام الله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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