سياسة
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الجيش الوطني السوري يستعد لمحاربة الإرهابيين ويحبط محاولة تسلل باتجاه أعزاز
أعلن الجيش الوطني السوري، استعداده لإطلاق عمليات عسكرية جديدة ضد التنظيمات الإرهابية، وقال إنه أحبط محاولة تسلل إرهابيي تنظيم PYD/PKK إلى الخطوط الأمامية باتجاه مدينة اعزاز انطلاقاً من منطقة تل رفعت شمالي البلاد.
الجيش الوطني السوري يستعد لمحاربة الإرهابيين ويحبط محاولة تسلل باتجاه أعزاز
الجيش الوطني السوري يحبط محاولة تسلل إرهابيين باتجاه اعزاز / AA
17 أكتوبر 2021

أعلنت جبهة التحرير السورية، إحدى مكونات الجيش الوطني السوري، استعدادها لإطلاق عمليات عسكرية جديدة ضد التنظيمات الإرهابية.

وقالت الجبهة في بيان، السبت: "نعلن استعدادنا العسكري الكامل لاستئناف العمليات، نحن مصممون على تطهير مناطقنا من جميع التنظيمات الإرهابية، وخاصة PYD/PKK وداعش".

وأكد البيان أن الدعم التركي للجبهة سيستمر في الميدان.

وفي سياق ذلك، أحبط الجيش الوطني السوري، محاولة تسلل إرهابيي تنظيم PYD/PKK إلى الخطوط الأمامية باتجاه مدينة أعزاز انطلاقاً من منطقة تل رفعت شمالي البلاد.

وذكر مراسل الأناضول، أن مسلحي التنظيم الإرهابي حاولوا ليل السبت-الأحد التسلل إلى مناطق المعارضة السورية من منطقة "كفر خاشر" الواقعة جنوبي مدينة أعزاز بمحافظة حلب.

وأوضح أن قوات الجيش الوطني السوري ردّت على عملية التسلل بالسلاح الثقيل ما أحبط المحاولة.

ووفق مصادر أمنية محلية، فقد اضطر الإرهابيون إلى الانسحاب بعد تلقيهم خسائر فادحة (لم تُحدد).

وهاجم إرهابيو التنظيم، في أوقات سابقة، مراكز مدن عفرين ومارع وأعزاز انطلاقاً من منطقة تل رفعت التي كان من المفترض أن تُخلى بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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