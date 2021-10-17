قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، الأحد، إن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ضلل نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ولم ينسق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت في قضية إعادة فتح قنصلية واشنطن بالقدس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي مُطّلع على العلاقات بين إسرائيل والإدارة الأمريكية، أن "التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة في قضية إعادة فتح قنصلية واشنطن في القدس، ناتج عن نقص التنسيق بين بينيت ووزير خارجيته" مشيراً إلى أن الأخير "ضلل الأمريكان".

وأضاف المصدر "أعطى وزير الخارجية لابيد نظيره الأمريكي، تعهداً مبكراً بأن الخطوة يمكن تنفيذها (فتح القنصلية بالقدس)"، موضحاً أن ذلك جرى في مكالمة هاتفية بعد وقت قصير من تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وتَشكل الائتلاف الحكومي الحالي في إسرائيل، في يونيو/حزيران من العام الجاري، بين نفتالي بينيت (رئيس حزب يمينا) ويائير لابيد (رئيس حزب هناك مستقبل) وبيني غانتس (رئيس حزب أزرق أبيض) وأحزاب أخرى، من بينها حزب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

وفي المكالمة، أشار لابيد إلى أنه "بسبب البنية السياسية الحساسة للحكومة، فإنه سيكون من الأفضل إعادة فتح القنصلية بعد تمرير ميزانية الدولة في الكنيست، حيث سيجري ضمان استقرار الحكومة منذ ذلك الحين"، حسب مصدر الصحيفة.

وأشار المصدر إلى أن بلينكن وافق على موقف لابيد، و"الانتظار حتى تجري الموافقة على الميزانية في الكنيست".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قد أغلقت القنصلية في العام 2019، وجعلتها قسماً في السفارة الأمريكية بعد نقلها من مدينة تل أبيب إلى القدس، في حين تعهدت إدارة بايدن بإعادة فتحها.

ومع ذلك، وبعد حوالي شهر من تشكيل الحكومة، بدأت الاتصالات بين مستشاري بينيت والإدارة الأمريكية حول هذه القضية (فتح القنصلية)، وفقاً للمصدر.

ولفت المصدر إلى أن مستشاري بينيت، أوضحوا لمسؤولين أمريكيين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يعارض من حيث المبدأ إعادة فتح القنصلية بغض النظر عن التوقيت السياسي، وحتى بعد إقرار الميزانية في الكنيست".

وحسب مصدر الصحيفة، فإن الإدارة الأمريكية فوجئت، وانتابها "خيبة أمل من غياب التنسيق في موقف إسرائيل".

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت عزمها إعادة فتح قنصليتها في القدس، دون أن تحدد موعداً لذلك.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في أكثر من مناسبة في الأشهر الأخيرة، إنها ستمضي قدماً في إعادة فتح القنصلية التي من مهامها تنسيق العلاقة مع الفلسطينيين.

ورحب الفلسطينيون بقرار الإدارة الأمريكية إعادة فتح القنصلية، وطالبوا بسرعة تنفيذ القرار.