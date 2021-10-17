سياسة
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آخر يهودي في أفغانستان يصل إلى إسطنبول
وصل زبولون​​​​​​​ سيمانتوف (62 عاماً)، الذي يعرف بأنه آخر يهودي يعيش في أفغانستان إلى تركيا، الأحد، قادماً جواً من باكستان، وكان سيمانتوف قد غادر العاصمة الأفغانية كابل قبل فترة، وتقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى تركيا.
آخر يهودي في أفغانستان يصل إلى إسطنبول
سيمانتوف وصل الأحد إلى إسطنبول بعد منحه تأشيرة دخول من قبل وزارة الخارجية التركية  / AA
17 أكتوبر 2021

وصل زبولون​​​​​​​ سيمانتوف، الذي يعرف بأنه آخر يهودي يعيش في أفغانستان إلى تركيا، قادماً جواً من باكستان.

وكان سيمانتوف (62 عاماً) غادر قبل فترة العاصمة الأفغانية كابل إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وبعد منح وزارة الخارجية التركية لسيمانتوف تأشيرة دخول، وصل الأحد إلى مطار إسطنبول.

وكان في استقبال سيمانتوف في المطار، حاخام الأشكيناز في إسطنبول، ميندي تشيتريك.

ووفقاً لوكالة الأناضول فإن سيمانتوف حصل على تأشيرة دخول لـ90 يوماً، وسيبقى في إسطنبول لمدة من الزمن.

وفي 15 أغسطس/آب الماضي، سيطرت "طالبان" على أفغانستان بالكامل تقريباً، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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