وصل زبولون​​​​​​​ سيمانتوف، الذي يعرف بأنه آخر يهودي يعيش في أفغانستان إلى تركيا، قادماً جواً من باكستان.

وكان سيمانتوف (62 عاماً) غادر قبل فترة العاصمة الأفغانية كابل إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وبعد منح وزارة الخارجية التركية لسيمانتوف تأشيرة دخول، وصل الأحد إلى مطار إسطنبول.

وكان في استقبال سيمانتوف في المطار، حاخام الأشكيناز في إسطنبول، ميندي تشيتريك.

ووفقاً لوكالة الأناضول فإن سيمانتوف حصل على تأشيرة دخول لـ90 يوماً، وسيبقى في إسطنبول لمدة من الزمن.

وفي 15 أغسطس/آب الماضي، سيطرت "طالبان" على أفغانستان بالكامل تقريباً، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.