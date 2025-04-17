الحرب على غزة
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حماس: مستعدون لمفاوضات شاملة لإنهاء الحرب وتبادل كامل للأسرى
قال خليل الحية، رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس وفد التفاوض التابع لها، اليوم الخميس، إن الحركة مستعدة للدخول الفوري في مفاوضات "الرزمة الشاملة" مع إسرائيل، بهدف إنهاء الحرب على القطاع وتنفيذ صفقة شاملة لتبادل الأسرى.
حماس: مستعدون لمفاوضات شاملة لإنهاء الحرب وتبادل كامل للأسرى
رئيس حركة حماس بقطاع غزة خليل الحية / AA Archive
17 أبريل 2025

وفي كلمة متلفزة بثّتها المنصات الرسمية للحركة، أكد الحية أن "أي اتفاقات جزئية تُطرح بشأن غزة ليست سوى غطاء لخدمة الأجندة السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القائمة على استمرار الحرب والإبادة والتجويع".

وأضاف: "نؤكد استعدادنا للبدء الفوري في مفاوضات الرزمة الشاملة لإطلاق سراح جميع الأسرى (الإسرائيليين) مقابل عدد متفق عليه من أسرانا لدى الاحتلال، والوقف التام للحرب، والانسحاب الكامل من القطاع، وبدء الإعمار، وإنهاء الحصار".

كما أكد الحية أن الحركة “ترحب بموقف آدم بوهلر، مبعوث الرئيس الأمريكي، الداعي لإنهاء ملف الأسرى والحرب معاً، وهو ما يتقاطع مع موقف حماس”.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني 2025، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وأغلقت معابره، ومنعت دخول المساعدات إليه، رغم التزام حركة حماس جميع بنود الاتفاق.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​​

مصدر:TRT Arabi
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