سياسة
3 دقيقة قراءة
الاحتلال يرفض التماساً لمنع إقامة حديقة عامة في مقبرة إسلامية في القدس
رفضت محكمة الصلح الإسرائيلية، الأحد، طلب لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالقدس وقف عمل بلدية المدينة وسلطتي حماية الطبيعة وتطوير القدس الإسرائيليتين لتجريف منطقة النصب التذكاري لـ"الجندي المجهول" في القدس الشرقية المحتلة.
الاحتلال يرفض التماساً لمنع إقامة حديقة عامة في مقبرة إسلامية في القدس
محكمة الصلح الإسرائيلية ترفض التماساً لوقف إقامة حديقة عامة في المقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة
17 أكتوبر 2021

رفضت محكمة إسرائيلية، الأحد، طلب لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالقدس وقف عمل بلدية المدينة وسلطتي حماية الطبيعة وتطوير القدس الإسرائيليتين لتجريف منطقة النصب التذكاري لـ"الجندي المجهول" في القدس الشرقية المحتلة.

وقال المحامي مهند جبارة الذي يمثل لجنة رعاية المقابر الإسلامية لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ "محكمة الصلح رفضت، الأحد، طلبنا بوقف أعمال التجريف عند النصب التذكاري للشهداء في المقبرة اليوسفية بعدما جرفت جرافات البلدية رفات شهداء وبعثرت عظاماً بشرية من القبور" الأسبوع الماضي.

وتابع: "رغم إثباتنا أن هذه الأرض تابعة لأرض المقبرة وفيها قبور، إلا أنّ البلدية الإسرائيلية مُصرة على إقامة حديقة عامة بها لجميع السكان".

وحسب المحامي جبارة فإن "المحكمة بقرارها هذا ضربت بعرض الحائط التماسنا لمنع بلدية القدس من الاستمرار بالتجريف ونبش القبور متغاضية عن احترام حرمة الأموات وتدنيس القبور".

وأُقيم النصب التذكاري لـ"الجندي المجهول" أو "نصب الشهداء" في المقبرة التي تقع تحت سور القدس القديمة مباشرة من الناحية الشرقية وبالقرب من المسجد الأقصى بعد سقوط عدد من جنود الجيش الأردني ومدنيين في حرب يونيو/حزيران 1967.

وأضاف جبارة: "كنا قد حصلنا في السابق على قرار أمر يمنع بلدية القدس وسلطة الطبيعة الإسرائيلية من دخول قطعة الأرض بعد أن أثبتنا أن الحديث يدور عن أرض وقفية، جرى وقفها منذ العهد الأردني لغرض إقامة مقبرة إسلامية، ولا توجد أي حقوق لبلدية القدس وسلطة الطبيعة الإسرائيلية في هذه الأرض".

وأكد جبارة "أن البلدية حاولت عدة مرات الحصول على أمر محكمة لمنع استخدام منطقة نصب الشهداء كمقبرة للمسلمين وفي المرة الثالثة حصلت على أمر يمنع الدفن فيها على اعتبار أنها أرض خضراء".

وأشار إلى أنّ المحكمة "عادت وغيّرت قرارها، وعليه بدأت بالتجريف لتحويل أرض المقبرة إلى حديقة عامة حتى لا يتمكن المسلمون من بناء قبور جديدة للدفن".

وكان رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالقدس مصطفى أبو زهرة قد أكد في بيان الأسبوع الماضي أنّ "قوات الاحتلال جرفت قبراً من أضرحة الشهداء التابعة للمقبرة اليوسفية ظهرت خلاله عظام أحد أمواتنا".

وأضاف: "أخرجنا الجرافة التي جرفت القبر وأعدنا ترميمه".

وقال مصور وكالة الصحافة الفرنسية إن مواجهات اندلعت بين قوات الشرطة الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين بعد رؤية العظام البشرية.

وألقى الشبان الحجارة باتجاه القوات التي استخدمت بدورها الهراوات وقنابل الهلع لتفريق المحتجين.

واتهم المحامي جبارة السلطات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء جزء من مخططات السلطات الإسرائيلية لتهويد القدس".

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في العام 1967 وضمتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us