قاد النجم المصري مصطفى محمد فريقه غالاطة سراي لتحقيق فوز مهم على ضيفه قونيا سبور بهدفٍ دون مقابل، الأحد، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وشارك محمد أساسياً مع غالاطة سراي للمباراة الثانية على التوالي، ونجح في وضع فريقه في المقدمة بهدف مُبكر أحرزه في الدقيقة 4، بعد أن ضغط على دفاع وحارس قونيا سبور، ما دفعهما إلى ارتكاب هفوة استغلها المهاجم الدولي وأسكن الكرة في الشباك.

وبهذا واصل "الفرعون المصري" تألقه بعدما سجل هدفين في الجولة السابقة، التي قاد خلالها غالاطة سراي للفوز على ريزة سبور (3 ـ 2).

ورفع غالاطة سراي رصيده إلى 17 نقطة يحتل بها المركز الخامس، بينما تجمد رصيد قونيا سبور عند 14 نقطة في المركز الثامن.

وفي مواجهة أخرى جرت بالتوقيت نفسه، تغلب فاتح قرا جمرك على مضيفه ألطاي إزمير بهدفٍ وحيد، حمل توقيع الإيفواري يان كرامو.

وبات فاتح قرا جمرك يحتل المركز الرابع بفارق الأهداف عن غالاطة سراي، في حين تراجع ألطاي إزمير إلى المركز السابع بعد أن تجمد رصيده عند 15 نقطة.