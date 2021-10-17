سياسة
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لأول مرة منذ الحرب العالمية الأولى.. مقاتلات ألمانية تحلق في سماء القدس
لأول مرة منذ أكثر من 100 عام، نفذت طائرات تابعة لسلاح الجو الألماني طلعة في سماء مدينة القدس المحتلة.
لأول مرة منذ الحرب العالمية الأولى.. مقاتلات ألمانية تحلق في سماء القدس
وصلت هذه الطائرات الألمانية إلى إسرائيل للمشاركة في تدريبات جوية مشتركة تعرف باسم "العلم الأزرق" / AA
17 أكتوبر 2021

نفذت طائرات حربية ألمانية وإسرائيلية الأحد طلعة مشتركة فوق مقر الكنيست وغيره من المرافق الحكومية، باتجاه قرية المالحة جنوبي القدس المحتلة، وذلك تعبيراً عن قرب العلاقة بين الدولتين.

وقاد مجموعة الطائرات الإسرائيلية خلال التحليق المشترك قائد سلاح الجو للدولة العبرية، أميكام نوركين، بينما قاد المجموعة الألمانية الجنرال إينغو غيرهارتز.

ووصلت هذه الطائرات الألمانية إلى إسرائيل للمشاركة في تدريبات جوية مشتركة تعرف باسم "العلم الأزرق".

ويعد هذا أول تحليق لطائرات حربية ألمانية في سماء القدس منذ الحرب العالمية الأولى.

وفي وقت سابق من اليوم زار نوركين وغيرهارتز معاً مؤسسة "ياد فاشيم" الخاصة بالأبحاث في أحداث الهولوكوست.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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