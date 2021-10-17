تزوج الشاب مصري “نايل نصار” ابنة الملياردير الأمريكي، "بيل غيتس"، مؤسس شركة “مايكروسوفت”، وثالث أغنى رجل في العالم، يوم الجمعة الماضي.

وقالت الصحافة الغربية، إن حفل الزفاف أقيم في مزرعة خيول خاصة بمنزل العروس في الولايات المتحدة، التي تبلغ مساحتها 142 فداناً، وبلغت تكلفة الحفل، نحو 2 مليون دولار.

وكان الشاب المصري، البالغ من العمر 30 عاماً، قد تعرّف إلى ابنة "بيل غيتس" في 2017، وعقد خطوبته عليها في يناير العام الماضي، بعد قصة حب لسنوات.

وغادر "نصار" إلى الولايات المتحدة الأمريكية، برفقة عائلته، في عمر 9 سنوات بعد أن كانت تعيش العائلة في "الكويت"، حيث تابع دراسته الثانوية والجامعية مع شقيقه الأكبر.

ولا تعرف حجم الثروة التي يمتلكها الشاب المصري، لكن بعض الصحف الأمريكية قدرت ثروته بنحو 75 مليون دولار، وهي نتاج شراكته في مؤسسة CWD المتخصصة في مجال الفروسية، إضافة إلى ثروة أسرته، وفقاً لبي بي سي.