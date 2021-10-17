سياسة
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شاهد | فيضانات وانزلاقات أرضية تتسبب بمصرع 25 شخصاً جنوب غرب الهند
أفاد مسؤول بمصرع 25 شخصاً على الأقل في جنوب غرب الهند جرّاء فيضانات وانزلاقات أرضية تسببت بها الأمطار الغزيرة، فيما واصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين وعمل الجيش الهندي على نقل إمدادات الطوارئ.
شاهد | فيضانات وانزلاقات أرضية تتسبب بمصرع 25 شخصاً جنوب غرب الهند
مصرع 25 شخصاً على الأقل جراء فيضانات وانزلاقات أرضية جنوب غرب الهند / AFP
17 أكتوبر 2021

لقي 25 شخصاً على الأقل مصرعهم في جنوب غرب الهند جرّاء فيضانات وانزلاقات أرضية تسببت بها الأمطار الغزيرة، حسب ما أفاد مسؤولون الأحد، فيما واصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين وعمل الجيش الهندي على نقل إمدادات الطوارئ.

وعزلت الأمطار التي اشتدت في وقت متأخر الجمعة أجزاء من ولاية كيرالا الساحلية، كما ارتفع منسوب المياه في أنهر الولاية التي فاضت وغمرت الأراضي والطرق المحيطة بها.

وعُثر على نحو 11 جثة في منطقة إيدوكي و14 أخرى في منطقة كوتايام، حسب ما أفاد مسؤولون وكالةَ الصحافة الفرنسية، بعد الانزلاقات والسيول التي تعرضت لها هذه المناطق.

وقال بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرالا، الأحد، إن آلاف الأشخاص أُجلوا وأُقيم ما لا يقل عن 100 مخيم إغاثة.

ويساعد الجيش والقوات البحرية والجوية في عمليات الإغاثة والإنقاذ، لكن لم يستطع المسؤولون تحديد عدد المفقودين.

وقال رجل لقناة "مانوراما تي في" بولاية كيرالا في كوتايام "هنا كان مصدر رزقي، لقد ذهب كل شيء".

وأضافت امرأة من كوتيكال "انهارت تلة بالقرب منا. هناك الكثير من الدمار والخسائر، المنزل دُمّر".

وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تغريدة عن تعازيه قائلاً إن السلطات تعمل على مساعدة المتضررين من الفيضانات.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إنه من المتوقع أن ينخفض منسوب مياه الأمطار الناتجة عن منطقة ضغط منخفض فوق جنوب شرق بحر العرب الاثنين.

وعام 2018 لقي قرابة 500 شخص مصرعهم في كيرالا بعد أن شهدت الولاية أسوأ فيضانات تضرب الولاية منذ ما يقرب من قرن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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