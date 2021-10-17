أعلن المتحدث باسم الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي استئناف الصادرات إلى السعودية بعد توقف لعدة سنوات، وتحدث عن تصدير شحنتين من السلع الإيرانية إلى السعودية خلال الفترة الماضية.

ولفت لطيفي في تصريح صحفي، إلى أن استئناف الصادرات إلى السعودية يعكس إرادة الطرفين لتعزيز العلاقات وهو ثمرة المباحثات معها بواسطة العراق. وأوضح أن حجم الصادرات مازال ضئيلاً وليس كافياً، لكنه يشكل بداية لتعزيز الروابط الاقتصادية.

وبعد 6 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين منذ يناير/كانون الثاني 2016، عقدت طهران والرياض أول حوار مباشر بينهما في أبريل/نيسان الماضي في العاصمة العراقية بغداد.