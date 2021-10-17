سياسة
1 دقيقة قراءة
متحدث باسم الجمارك الإيرانية: استئناف الصادرات إلى السعودية بعد توقف سنوات
أعلن المتحدث باسم الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي استئناف الصادرات إلى السعودية بعد توقف لعدة سنوات، وتحدث عن تصدير شحنتين من السلع الإيرانية إلى السعودية خلال الفترة الماضية.
متحدث باسم الجمارك الإيرانية: استئناف الصادرات إلى السعودية بعد توقف سنوات
عقدت طهران والرياض أول حوار مباشر بينهما منذ فترة في أبريل/نيسان الماضي في العاصمة العراقية بغداد / AA
17 أكتوبر 2021

أعلن المتحدث باسم الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي استئناف الصادرات إلى السعودية بعد توقف لعدة سنوات، وتحدث عن تصدير شحنتين من السلع الإيرانية إلى السعودية خلال الفترة الماضية.

ولفت لطيفي في تصريح صحفي، إلى أن استئناف الصادرات إلى السعودية يعكس إرادة الطرفين لتعزيز العلاقات وهو ثمرة المباحثات معها بواسطة العراق. وأوضح أن حجم الصادرات مازال ضئيلاً وليس كافياً، لكنه يشكل بداية لتعزيز الروابط الاقتصادية.

وبعد 6 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين منذ يناير/كانون الثاني 2016، عقدت طهران والرياض أول حوار مباشر بينهما في أبريل/نيسان الماضي في العاصمة العراقية بغداد.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us