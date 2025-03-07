سياسة
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القسام: التزام إسرائيل الاتفاق هو أقصر طريق لاستعادة أسراها
في أخبارنا لهذا اليوم.. القسام تقول إن أقصر طريق لاستعادة إسرائيل أسراها التزامها الاتفاق، وتوقُّف مباراة ريال سوسيداد ومانشستر يونايتد لإفطار لاعبَين مسلمَين
دقائق الذروة / TRT Global
7 مارس 2025

أكدت كتائب القسام أن أقصر الطرق لاستعادة إسرائيل لأسراها هو التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة. شددت الكتائب على أن إسرائيل لن تحقق بالتهديدات والحيل ما لم تحققه عبر الحرب والإبادة، مؤكدة جاهزية المقاومة لكل الاحتمالات وامتلاكها "ما يؤلم الاحتلال" في أي مواجهة مقبلة.

في سياق متصل، صرح المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، بأن الوسطاء يواصلون اتصالاتهم لإلزام تل أبيب ببدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، الذي تنصل منه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. فيما قال إعلام عبري إن إسرائيل تنفي علمها بتقدم المفاوضات.

من جهة أخرى، تواصل القوى الأمنية والعسكرية السورية التصدي للهجوم الواسع الذي تشنه مجموعات عدة من فلول مليشيات الأسد بمنطقة جبلة وريفها في محافظة اللاذقية، فيما خرجت حشود شعبية في مظاهرات بعدة محافظات سورية دعماً لقوات الأمن والجيش في عملياتها.

فرضت إدارة الأمن العام في مدينة طرطوس حظر تجوال عاماً حتى صباح الجمعة، ودعت جميع المواطنين إلى التزام هذا القرار تماماً.

في شأن منفصل، رحب وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو بتوقيع شركة "ليوناردو" الإيطالية، إحدى أكبر الشركات الدفاعية في أوروبا، اتفاقية شراكة مع شركة "بايكار" التركية الرائدة في تصنيع المسيّرات، واعتبر هذه الشراكة خطوة هامة في التعاون الدولي.

ختاماً، شهدت مباراة ريال سوسيداد الإسباني وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي توقفاً مؤقتاً لمنح اللاعبين المسلمين فرصة للإفطار. اتفق الفريقان قبل المباراة على وقف اللعب فور غروب الشمس حتى يتمكن المغربي نايف أغرد، لاعب الفريق الباسكي، ومواطنه نصير مزراوي، لاعب اليونايتد، من "كسر صيامهما".

مصدر:TRT Arabi
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