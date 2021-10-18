سياسة
4 دقيقة قراءة
إسرائيل تُقدّر تعرُّضها لـ2000 صاروخ يومياً حال اندلاع حرب مع حزب الله
لا تسعى إسرائيل إلى حرب مع حزب الله اللبناني، لكنّها تتوقّع أن تُستهدف بألفَي صاروخ يومياً في حال اندلع نزاع مسلّح بين الطرفين.
إسرائيل تُقدّر تعرُّضها لـ2000 صاروخ يومياً حال اندلاع حرب مع حزب الله
حزب الله أطلق عام 2006 أكثر من 4400 صاروخ  / AP
18 أكتوبر 2021

تتوقّع إسرائيل أن تُستهدف بألفَي صاروخ في اليوم في حال اندلع نزاع مسلّح بينها وبين حزب الله اللبناني، وفق ما أكد الأحد مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية، نافياً سعي تل أبيب إلى حرب مع حزب الله.

وفي خضم الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها القدس الشرقية المحتلة في مايو/أيار أطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على قطاع غزة رشقات من الصواريخ نحو المدن الرئيسية في إسرائيل التي سارعت للرد، مما أدى إلى حرب خاطفة استمرّت 11 يوماً.

وفي المجموع جرى إطلاق نحو 4400 صاروخ باتّجاه إسرائيل انطلاقاً من القطاع الفلسطيني، أي بوتيرة أكبر مقارنة بالحرب الأخيرة التي جرت عام 2006 مع حزب الله حينما أطلق عدداً مماثلاً من الصواريخ من الأراضي اللبنانية لكن خلال شهر، وفق الجيش الإسرائيلي.

واعترضت منظومة القبة الحديدية التي نشرتها إسرائيل قبل نحو عقد غالبية الصواريخ التي أطلقت في مايو/أيار من غزة، في حين سقط نحو 300 صاروخ في مناطق مأهولة في إسرائيل.

وقال الجنرال الإسرائيلي أوري غوردين في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن مدناً على غرار تل أبيب وأشدود (جنوب) استُهدفت بـ"أكبر عدد من الصواريخ" على الإطلاق منذ إعلان قيام إسرائيل.

وتابع غوردين وهو قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية: "في حال اندلاع نزاع أو حرب مع حزب الله، نحن نتوقّع أن يجري يومياً إطلاق خمسة أضعاف هذا العدد من الصواريخ على الأقل من لبنان باتّجاه إسرائيل".

والجبهة الداخلية الإسرائيلية التي شكّلت عام 1992 بعد حرب الخليج الأولى مكلّفة الدفاع عن إسرائيل، أي أنها مسؤولة عن تهيئة البلاد لمواجهة تهديدات ونزاعات وكوارث.

وفي عام 2006 تعرّضت قيادة الجبهة الداخلية لانتقادات على خلفية استجابتها للحرب مع حزب الله اللبناني التي أوقعت أكثر من 1200 قتيل في الجانب اللبناني و160 في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم عسكريون.

وشكّلت هذه الحرب "جرس إنذار" لقيادة الجبهة الداخلية التي عزّزت من وقتها وحدات الارتباط التي باتت تنشرها اليوم في 250 بلدية إسرائيلية لتوفير الإغاثة في حال وقوع هجمات، وفق غوردين الذي كان يتحدث في غرفة التحكّم بالمقر الرئيسي لقيادة الجبهة في الرملة قرب تل أبيب.

النووي الإيراني

انطلاقاً من إسقاطات معلوماتية يمكن لفريقه أن يتوقّع مسار صاروخ منذ لحظة إطلاقه. وهو يسارع إلى دعوة السكان في النطاق المحدد للنزول إلى الملاجئ للاحتماء ويبلغ عناصر الشرطة والإطفاء والإسعاف.

وقال غوردين: "لقد أتاح لنا هذا الأمر التدخّل (ميدانياً) خلال أقل من خمس دقائق من كل هجوم" في الحرب الأخيرة مع حماس، مشيراً إلى استعدادات جارية لاحتمال وقوع اشتباكات عند الحدود مع لبنان.

من جهته شدّد مصدر أمني إسرائيلي على أن الجيش الإسرائيلي يريد "الاستقرار" في لبنان، لكنه اعتبر أن حزب الله هو "مصدر عدم استقرار (...) يستغل موارد الدولة خدمة لمصالح الإيرانيين".

وأشار المصدر إلى أن إيران حليفة حزب الله "أقرب من أي وقت مضى إلى إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لصنع الأسلحة النووية"، لكنّها لا تزال بحاجة إلى عامين للتوصل إلى إنتاج قنبلة، مجدداً تأكيد الجدول الزمني الذي كان مسؤولون إسرائيليون أعلنوه سابقاً على هذا الصعيد.

ويمكن لتل أبيب المناهضة علناً للاتفاق الدولي المبرم مع إيران حول برنامجها النووي عام 2015، أن توافق على اتفاق جديد إذا كان يضمن عدم حيازة طهران قنبلة نووية، وفق مسؤولين إسرائيليين، في حين تسعى واشنطن، أكبر حليف لإسرائيل، لدفع إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

وفي حال فشل هذا الأمر يمكن أن تلجأ إسرائيل إلى الخيار العسكري ضد طهران، وفق وزيرَي الدفاع والخارجية الإسرائيليين، بيني غانتس ويائير لبيد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us