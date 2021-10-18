سياسة
3 دقيقة قراءة
لأسباب متضاربة.. بيلاروسيا تطرد سفير فرنسا
بعدما طلبت منه سلطات بيلاروسيا مغادرة البلاد قبل الاثنين، غادر سفير فرنسا في بيلاروسيا، نيكولا دو بويان دو لاكوست، العاصمة البيلاروسية مينسك، حسبما أعلنت السفارة الفرنسية الأحد.
لأسباب متضاربة.. بيلاروسيا تطرد سفير فرنسا
غادر سفير فرنسا في بيلاروسيا البلاد بعدما طلبت منه السلطات في مينسك ذلك
18 أكتوبر 2021

غادر سفير فرنسا في بيلاروسيا، نيكولا دو بويان دو لاكوست، البلاد بعدما طلبت منه السلطات في مينسك ذلك قبل الاثنين، حسبما أعلنت السفارة الفرنسية الأحد.

وقالت متحدثة باسم السفارة إن "السفير نيكولا دو لاكوست غادر بيلاروسيا اليوم".

ولم توضّح المتحدّثة السبب الذي دفع الخارجية البيلاروسية إلى أن تطلب مغادرة السفير. لكن وفقاً لوسائل إعلام بيلاروسية طُرد السفير لأنّه لم يقدم أبداً أوراق اعتماده للرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وقالت المتحدّثة باسم السفارة إنّ "وزارة الخارجية البيلاروسية طلبت أن يغادر السفير قبل 18 أكتوبر/تشرين الأول".

وأوضحت أنّه "ودّع طاقم السفارة ووجه رسالة مصورة إلى الشعب البيلاروسي ستُبَث غداً على موقع السفارة".

وأشارت السفارة الفرنسية في بيلاروسيا في رسالة على موقعها الإلكتروني إلى أنّ الدبلوماسي قدّم "نسخة من أوراق اعتماده" لوزير الخارجية فلاديمير ماكي في 8 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وعلى غرار دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لم تعترف فرنسا بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس/آب الفائت وفاز فيها لوكاشينكو بولاية سادسة، ما أدّى إلى تظاهرات حاشدة غير مسبوقة استمرّت أشهراً في الجمهورية السوفيتية السابقة المتحالفة مع روسيا بقيادة فلاديمير بوتين.

وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على نظام بيلاروسيا رداً على قمع لوكاشينكو معارضيه.

ونجحت مينسك في احتواء التظاهرات وسجنت مئات المعارضين وأغلقت عشرات وسائل الإعلام ومقار منظمات غير حكومية، فيما أُجبِر معارضون آخرون على اختيار المنفى.

والزعيم البالغ من العمر 67 عاماً الذي يتّهم الحكومات الغربية بالتحريض على الاحتجاجات على أمل إثارة ثورة، يقاوم حالياً العقوبات بدعم من موسكو.

وقطعت بيلاروسيا العلاقات مع محاورين غربيين آخرين مؤخراً. ففي مارس/آذار، طردت جميع موظفي سفارة لاتفيا، ومنهم السفير، لأنّ سلطات لاتفيا استخدمت علم المعارضة البيلاروسية في بطولة لهوكي الجليد.

وفي أغسطس/آب سحبت مينسك اتفاقها على تعيين السفيرة الأمريكية جولي فيشر التي جرى تثبيتها في ديسمبر/كانون الأول أول مبعوثة للولايات المتحدة إلى هذه الجمهورية السوفيتية السابقة منذ عام 2008.

والشهر الماضي حكمت محكمة بيلاروسية على ماريا كوليسنيكوفا، إحدى شخصيات المعارضة الرئيسية، بالسجن 11 عاماً.

أما سفيتلانا تيخانوفسكايا التي يعتقد المعارضون والغربيون أنها فازت في الانتخابات الرئاسية ضد لوكاشينكو، فموجودة بالمنفى في ليتوانيا المجاورة.

وخلال العام الذي أعقب الانتخابات حشدت تيخانوفسكايا قادة العالم ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل انتخابات رئاسية جديدة في بيلاروسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us