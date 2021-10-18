سياسة
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الكشف عن جاسوس عمل لحساب روسيا بمكتب وزير الدفاع الفرنسي عام 2017
عمل جاسوس لحساب روسيا في وزارة الدفاع الفرنسية عام 2017، وتحديداً في مكتب وزير الدفاع آنذاك جان إيف لودريان الذي يتولى حالياً حقيبة الخارجية.
الكشف عن جاسوس عمل لحساب روسيا بمكتب وزير الدفاع الفرنسي عام 2017
الجاسوس الروسي عمل في مكتب وزير الخارجية الفرنسي الحالي عندما كان وزيراً للدفاع / AFP
18 أكتوبر 2021

كشف المدير السابق للمديرية العامة الفرنسية للأمن الخارجي برنار باجوليه أن جاسوساً لحساب روسيا عمل في وزارة الدفاع الفرنسية عام 2017، متحدثاً خلال برنامج على شبكة "فرانس 5" مساء الأحد.

وسئل باجوليه عن معلومات أفادت بأن جاسوساً لحساب روسيا كان يعمل في مكتب وزير الدفاع آنذاك جان إيف لودريان الذي يتولى حالياً حقيبة الخارجية، فأكد في الشريط الوثائقي عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "بالفعل، حين كنت مديراً عاماً للأمن الخارجي، أبلغت بالأمر" الحكومة.

وتابع: "في السنوات الماضية كنا نقول كل هذا انتهى، بعد الحرب الباردة لم يعد لدينا وقت نهدره على جواسيس لم يعودوا موجودين... الأولوية هي لمسائل الإرهاب. لكننا نرى جيداً أن أنشطة التجسس لم تتوقف إطلاقاً، وأن الوسائل التي يوظفها الروس والصينيون، إنما كذلك غيرهم، الأمريكيون، لم تكن يوماً بحجم ما هي عليه اليوم، دعونا نرى الأمور على حقيقتها".

وكان موقع "ميديابارت" الإخباري الاستقصائي كشف في حينه هذه المعلومات، مفيداً بأن جاسوساً لحساب جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية جنّد مخبراً داخل مكتب جان إيف لودريان حين كان وزيراً للدفاع في عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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