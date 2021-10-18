سياسة
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شاهد | أزمة نفايات في برايتون جنوبي بريطانيا جرّاء إضراب لعمّال النظافة
عقب فشل التوصّل إلى اتفاق حول الأجور بين المجلس المحلّي وعمّال النظافة، شهدت مدينة برايتون البريطانية أزمة نفايات وتفشٍّ للأمراض، وسط قلق متصاعد من سكان المدينة حول الحالة الصحيّة نتيجة استمرار الأزمة.
شاهد | أزمة نفايات في برايتون جنوبي بريطانيا جرّاء إضراب لعمّال النظافة
 أزمة نفايات وتفشٍّ للأمراض في برايتون جنوبي بريطانيا جرّاء إضراب لعمّال النظافة / Getty Images
18 أكتوبر 2021

تشهد مدينة برايتون البريطانية هذه الأيام أزمة تراكم نفايات إثر إضراب عمّال النظافة عن العمل.

وتعيش المدينة الواقعة جنوبي بريطانيا حالة من القلق إزاء تفشّي الأمراض جرّاء تراكم النفايات، بسبب الإضراب الذي بدأ قبل ما يقارب الأسبوع.

يأتي ذلك عقب الفشل في التوصّل إلى اتفاق حول الأجور بين المجلس المحلي وعمّال النظافة الذين أطلقوا تهديداً للمسؤولين بإضراب يستمر لـ30 يوماً.

وتسود حالة من القلق بين السكّان إزاء انتشار الأمراض والجراثيم في حال تواصل الإضراب.

وفي حديثه لوكالة الأناضول قال غابرييل (رفض الكشف عن كنيته)، أحد سكان المدينة، إنّه يساند عمّال النظافة في إضرابهم.

فيما تتواصل المفاوضات بين مجلس مدينة برايتون ونقابة العمّال حول مطالب عمّال النظافة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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