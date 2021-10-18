تشهد مدينة برايتون البريطانية هذه الأيام أزمة تراكم نفايات إثر إضراب عمّال النظافة عن العمل.

وتعيش المدينة الواقعة جنوبي بريطانيا حالة من القلق إزاء تفشّي الأمراض جرّاء تراكم النفايات، بسبب الإضراب الذي بدأ قبل ما يقارب الأسبوع.

يأتي ذلك عقب الفشل في التوصّل إلى اتفاق حول الأجور بين المجلس المحلي وعمّال النظافة الذين أطلقوا تهديداً للمسؤولين بإضراب يستمر لـ30 يوماً.

وتسود حالة من القلق بين السكّان إزاء انتشار الأمراض والجراثيم في حال تواصل الإضراب.

وفي حديثه لوكالة الأناضول قال غابرييل (رفض الكشف عن كنيته)، أحد سكان المدينة، إنّه يساند عمّال النظافة في إضرابهم.

فيما تتواصل المفاوضات بين مجلس مدينة برايتون ونقابة العمّال حول مطالب عمّال النظافة.