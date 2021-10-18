تنطلق فاعليات منتدى 2021TRT World الثلاثاء افتراضياً، بكلمة افتتاحية يلقيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمشاركة قادة وشخصيات دوليين.

وحسب بيان نشرته هيئة الإذاعة والتليفزيون التركي TRT الاثنين، فإنّ المنتدى يقام تحت شعار "القوة والمفارقة: فهم الاستراتيجية الكبرى في القرن الحادي والعشرين"، وتنتهي فاعلياته في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضح البيان أنّ المنتدى سيشهد مشاركة نحو 100 متحدّث من 36 بلداً، مُبيّناً أنّ القادة والخبراء والأكاديميين والمشاهير سيوضحون وجهات نظرهم ومقارباتهم للمشكلات العالمية تحت عنوان المنتدى.

ومن المقرّر أن يبحث المنتدى خلال يومين قضايا هامة تشمل المناخ وأزمة الصحة العالمية والتنمية الاقتصادية الدولية وحتى الحوكمة الرقمية.

ومن المنتظر أن يُدلي الرئيس أردوغان بتصريحات هامة خلال منتدى العام الحالي كما في النسخ الماضية، التي لاقت اهتماماً كبيراً في الصحافة العالمية.

ويمكن للمهتمّين زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى "www.trtworldforum.com" للتسجيل ومتابعة فاعلياته مباشرة.