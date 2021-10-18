سياسة
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في نسخته الخامسة.. منتدى TRT World ينطلق الثلاثاء بمشاركة واهتمام دوليين
بكلمة افتتاحية يلقيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تنطلق فاعليات منتدى "TRT World 2021" الثلاثاء افتراضياً، بمشاركة قادة وشخصيات دوليين. وتقام النسخة الجديدة من المنتدى تحت شعار "القوة والمفارقة: فهم الاستراتيجية الكبرى في القرن الحادي والعشرين".
في نسخته الخامسة.. منتدى TRT World ينطلق الثلاثاء بمشاركة واهتمام دوليين
صورة أرشيفية / TRTWorld
18 أكتوبر 2021

تنطلق فاعليات منتدى 2021TRT World الثلاثاء افتراضياً، بكلمة افتتاحية يلقيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمشاركة قادة وشخصيات دوليين.

وحسب بيان نشرته هيئة الإذاعة والتليفزيون التركي TRT الاثنين، فإنّ المنتدى يقام تحت شعار "القوة والمفارقة: فهم الاستراتيجية الكبرى في القرن الحادي والعشرين"، وتنتهي فاعلياته في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضح البيان أنّ المنتدى سيشهد مشاركة نحو 100 متحدّث من 36 بلداً، مُبيّناً أنّ القادة والخبراء والأكاديميين والمشاهير سيوضحون وجهات نظرهم ومقارباتهم للمشكلات العالمية تحت عنوان المنتدى.

ومن المقرّر أن يبحث المنتدى خلال يومين قضايا هامة تشمل المناخ وأزمة الصحة العالمية والتنمية الاقتصادية الدولية وحتى الحوكمة الرقمية.

ومن المنتظر أن يُدلي الرئيس أردوغان بتصريحات هامة خلال منتدى العام الحالي كما في النسخ الماضية، التي لاقت اهتماماً كبيراً في الصحافة العالمية.

ويمكن للمهتمّين زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى "www.trtworldforum.com" للتسجيل ومتابعة فاعلياته مباشرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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