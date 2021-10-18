توفي الاثنين أوزدمير بيرقدار المهندس ورجل الأعمال التركي ورئيس مجلس إدارة شركة "بيكار" التركية للصناعات الدفاعية ووالد سلجوق بيرقدار مهنّدس الطائرات المسيّرة أقنجي وبيرقدار، عن عمر يناهز 72 عاماً.

ويُعتبر أوزدمير بيرقدار رائد صناعة المُسيّرات التركية المحلية، فقد كرّس حياته على مدار ما يزيد على الـ20 عاماً الماضية لتحقيق الاستقلال الوطني المُطلق للصناعات الدفاعية التركية.

مسيرة علمية وعملية متميزة

وُلد بيرقدار في قرية "غاريبتشه" في منطقة "ساريير" في مدينة إسطنبول عام 1949، وكان والده الصيّاد لطفي ريس ينحدر من منطقة "سورميني" بمقاطعة طرابزون، وتخرّج بيرقدار في مدرسة قاباطاش الثانوية.

واستهلّ بيرقدار تعليمه العالي في جامعة إسطنبول التقنية عام 1967 بقسم الهندسة الميكانيكية وتخرّج بعلامات متميّزة عام 1972.

وبعد تخرجه عمل على مدار عامين مساعد باحث لرئيس الاتحاد الدولي للسيارات البروفيسور إسماعيل حقي أوز، وأكمل بيرقدار درجة الماجستير متخصّصاً في حقل محرّكات الاحتراق الداخلي.

وعند الانتهاء من تعليمه الرسمي عمل مديراً فنياً في القطاع الصناعي بتركيا، فأسهم بتأسيس عدد من المشاريع والمصانع الجديدة، من بينها "أوزل"، و"بردر تراكتور"، و"إسطنبول سيغمان".

وتزوّج بيرقدار من جانان بيرقدار التي تخرّجت في كلية الاقتصاد بجامعة إسطنبول ثم عملت مبرمجةً في بنك التنمية الصناعية بتركيا، ورُزِق الزوجان ثلاثة أبناء هم خلوق وسلجوق وأحمد.

بيرقدار رائداً لصناعة المُسيّرات التركية

وفي عام 1984 أسّس بيرقدار شركة "بيكار" بُغية المساهمة في جهود بلاده لتوطين صناعة السيارات، وبدأ مشروعه بآلة حفر واحدة، ثم أخذ في ابتكار مجموعة من تقنيّات التصنيع والتصميم.

ولعب أوزدمير بيرقدار دوراً رائداً ونشطاً في تطوير تقنية المُسيّرات التركية الوطنية مع ابنه سلجوق، بدءاً من مرحلة التصميم إلى مرحلة النماذج الأولية، ومن مرحلة التصنيع إلى التخطيط للاستثمار.

وأصبحت "بيرقدار ميني UAV" أول طائرة مُسيّرة طورتها "بيكار" للقوات الجوية التركية، وقاد أوزدمير بيرقدار البحث والتطوير الذي جرى تنفيذه جنباً إلى جنب مع الجنود في جنوب شرق الأناضول بين عامَي 2005 و2009.

ومزج بيرقدار طوال حياته العملية موهبته الهندسية الفطرية بأحدث التقنيات، ولم يفقد أبداً تصميمه وإيمانه وحماسه لتطوير مشاريعه.

وعلى مدار عمله جنوب شرقي البلاد كانت مرافق شركة "بيكار" بمثابة منزله، وذلك لشعوره بالمسؤولية تجاه وطنه، وبخاصة فيما يتعلّق بتكنولوجيا المُسيّرات التي حمل على عاتقه حُلم تركيا في تطويرها وريادتها عالمياً.

وحصل بيرقدار عام 2021 على وسام قره باغ من قِبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف لمساهمته بتحرير قره باغ الأذربيجاني من احتلال أرمينيا بمُسيّرات بيرقدار TB2 التي طُوِرت محليّاً بواسطة "بيكار".