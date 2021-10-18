سياسة
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حريق بمنطقة جبل علي بدبي بلا إصابات
اندلع حريق في مخلفات زيوت بمنطقة جبل علي الصناعية في دبي من دون إصابات.
حريق بمنطقة جبل علي بدبي بلا إصابات
اندلاع حريق في مخلفات زيوت بمنطقة جبل علي الصناعية بدبي
18 أكتوبر 2021

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي الاثنين اندلاع حريق في مخلفات زيوت بمنطقة جبل علي الصناعية من دون وقوع إصابات.

وقال المكتب في تغريدة على تويتر إن فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع الحريق، والحادث تحت السيطرة ولا توجد أية إصابات.

وميناء جبل علي، يعد الأبرز بالإمارات، يبعد 30 كم عن وسط مدينة دبي باتجاه الغرب نحو العاصمة أبو ظبي، كما يعد أحد أكثر المواني ازدحاماً في العالم، وفق مواني دبي العالمية.

وتمثل هذه المنطقة عصب الاقتصاد والاستثمار في دبي، ولكنها تتعرض بين الحين والآخر لحرائق تؤثر على حركة التجارة.

وكان آخر حريق شهدته المنطقة في 11 أغسطس/آب 2021، واندلع حريق في مصنع للمواد البلاستيكية في جبل علي من دون تسجيل أية إصابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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