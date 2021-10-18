أعلنت روسيا الاثنين تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي وإغلاق مكتب الارتباط التابع للحلف في موسكو بعد سحب أوراق اعتماد ثمانية مندوبين روس لدى الحلف بتهمة التجسس.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "إثر بعض الإجراءات التي اتخذها حلف شمال الأطلسي، الظروف الأساسية لعمل مشترك لم تعد متوافرة"، موضحاً أن هذه القرارات سيبدأ تطبيقها في 1 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان حلف الناتو أعلن طرد 8 أعضاء من البعثة الروسية لديه، متهماً إياهم بأنهم "يعلمون سراً ضباط مخابرات".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن بلادها سترد على قرار الحلف.

وتوترت العلاقات بين الناتو وروسيا بشكل متزايد منذ أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

ويختلف الجانبان حول تطوير الصواريخ النووية الروسية والاختراقات الجوية للمجال الجوي لحلف شمال الأطلسي، والضجيج الذي تسببه الطائرات المقاتلة الروسية لسفن الحلفاء.