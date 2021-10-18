سياسة
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وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول إثر إصابته بكورونا
أعلنت أسرة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، الاثنين، وفاته عن عمر ناهز 84 عاماً إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا. وعرف عن باول طرحه عام 2003 أمام مجلس الأمن قضية الحرب ضد العراق، وتقديمه معلومات خاطئة تزعم أن العراق يخفى أسلحة دمار شامل.
وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول إثر إصابته بكورونا
شغل باول منصب وزير الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن / Reuters
18 أكتوبر 2021

توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، الاثنين، عن عمر يناهز 84 عاماً إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت أسرته.

وقالت أسرة باول، أول وزير خارجية أمريكي أسود والقائد العسكري المتقاعد، في إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الأخير توفي رغم تلقيه جرعات اللقاح اللازمة ضد فيروس كورونا.

وفي 1989 أصبح كولن باول أول شخص من ذوي البشرة السمراء يترأس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، وأشرف على الغزو الأمريكي لـ"بنما" ولاحقاً حرب الكويت بقيادة الولايات المتحدة للإطاحة بالجيش العراقي عام 1991.

ولاحقاً شغل باول، وهو جمهوري معتدل عملي النزعة، منصب وزير الخارجية في إدارة الرئيس جورج بوش الابن.

وتعرضت سمعة باول لانتكاسة كبيرة عندما طرح عام 2003 أمام مجلس الأمن الدولي قضية الحرب الأمريكية ضد العراق، وقدم معلومات خاطئة تزعم أن صدام حسين أخفى سراً أسلحة دمار شامل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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