توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، الاثنين، عن عمر يناهز 84 عاماً إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت أسرته.

وقالت أسرة باول، أول وزير خارجية أمريكي أسود والقائد العسكري المتقاعد، في إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الأخير توفي رغم تلقيه جرعات اللقاح اللازمة ضد فيروس كورونا.

وفي 1989 أصبح كولن باول أول شخص من ذوي البشرة السمراء يترأس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، وأشرف على الغزو الأمريكي لـ"بنما" ولاحقاً حرب الكويت بقيادة الولايات المتحدة للإطاحة بالجيش العراقي عام 1991.

ولاحقاً شغل باول، وهو جمهوري معتدل عملي النزعة، منصب وزير الخارجية في إدارة الرئيس جورج بوش الابن.

وتعرضت سمعة باول لانتكاسة كبيرة عندما طرح عام 2003 أمام مجلس الأمن الدولي قضية الحرب الأمريكية ضد العراق، وقدم معلومات خاطئة تزعم أن صدام حسين أخفى سراً أسلحة دمار شامل.