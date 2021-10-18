الضفة الغربية.. جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون الحرم الإبراهيمي

اقتحم عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وقام الجنود الذين دخلوا إلى المسجد بأحذيتهم بالتجول داخل حرم المسجد والتقاط صور تذكارية.