18 أكتوبر 2021
اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأظهرت الصور ارتداء الجنود لأحذيتهم داخل الحرم، وتجولهم بداخله والتقاط صور تذكارية.
وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم، ونصبت الحواجز العسكرية على المفترقات والمداخل المؤدية إليه، وأعاقت حركة الفلسطينيين.
وقبل أسابيع اقتحم مئات المستوطنين الحرم الإبراهيمي وأدوا طقوساً تلمودية، بحجة الاحتفال بـ"عيد العرش" اليهودي.
وتستكمل قوات الاحتلال ممارساتها وانتهاكاتها لحرمة المسجد الإبراهيمي عبر الإغلاقات المتواصلة ومنع رفع الأذان، وطرد موظفي الأوقاف منه.