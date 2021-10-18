سياسة
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الضفة الغربية.. جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون الحرم الإبراهيمي
اقتحم عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وقام الجنود الذين دخلوا إلى المسجد بأحذيتهم بالتجول داخل حرم المسجد والتقاط صور تذكارية.
الضفة الغربية.. جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون الحرم الإبراهيمي
قوات الاحتلال شددت من الإجراءات الأمنية في محيط الحرم وأعاقت دخول الفلسطينيين إليه
18 أكتوبر 2021

اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأظهرت الصور ارتداء الجنود لأحذيتهم داخل الحرم، وتجولهم بداخله والتقاط صور تذكارية.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم، ونصبت الحواجز العسكرية على المفترقات والمداخل المؤدية إليه، وأعاقت حركة الفلسطينيين.

وقبل أسابيع اقتحم مئات المستوطنين الحرم الإبراهيمي وأدوا طقوساً تلمودية، بحجة الاحتفال بـ"عيد العرش" اليهودي.

وتستكمل قوات الاحتلال ممارساتها وانتهاكاتها لحرمة المسجد الإبراهيمي عبر الإغلاقات المتواصلة ومنع رفع الأذان، وطرد موظفي الأوقاف منه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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