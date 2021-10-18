سياسة
2 دقيقة قراءة
الشرطة النرويجية: ضحايا هجوم كونغسبرغ قتلوا طعناً وليس بالقوس والسهام
أكدت الشرطة النرويجية، الاثنين، أن سبب مقتل خمسة أشخاص في بلدة كونغسبرغ النرويجية الأسبوع الماضي، هو تعرضهم للطعن وليس ضربهم بالقوس والسهام كما كان يُعتقد في البداية.
الشرطة النرويجية: ضحايا هجوم كونغسبرغ قتلوا طعناً وليس بالقوس والسهام
مفتش الشرطة بير أومهولت قال إن بعض الضحايا قتلوا في بيوتهم والبعض الآخر في الخارج أمام الناس / AFP
18 أكتوبر 2021

قالت الشرطة، الاثنين، إن سبب مقتل خمسة أشخاص في بلدة نرويجية صغيرة الأسبوع الماضي هو تعرضهم للطعن وليس ضربهم بالقوس والسهام كما كان يُعتقد في البداية.

ولقي أربع نساء ورجل، أعمارهم بين 52 و78 عاماً، حتفهم في الهجوم الذي وقع يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول في بلدة كونغسبرغ التي تقع على بعد 70 كيلومتراً غربي العاصمة أوسلو.

وأُصيب ثلاثة آخرون أيضاً، بينهم شرطي لم يكن في نوبة عمل أُصيب بقوس وسهم في مرحلة مبكرة من الهجوم الذي استمر 35 دقيقة.

وقال المحققون إن المهاجم تخلص من هذا السلاح بعد ذلك في ما يبدو.

وقال بير توماس أومهولت، مفتش الشرطة، في مؤتمر صحفي: إن "خمسة أشخاص قُتلوا بأسلحة طعن". ورفض أن يقول إن كانت تلك الأسلحة سكاكين أو أسلحة أكبر.

وأضاف أومهلوت: "البعض قُتلوا في بيوتهم، والبعض الآخر في الخارج أمام الناس".

وكانت الشرطة قد قالت يوم الأربعاء إن رجلاً "مسلحاً" بقوس وسهام ارتكب أعمال القتل.

وأضافت في وقت لاحق أن أسلحة أخرى استُخدمت أيضاً. ولم يقل أومهولت لماذا استغرق الأمر ستة أيام لتوضيح السلاح الذي استُخدم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us