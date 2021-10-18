سياسة
2 دقيقة قراءة
نصر الله: لدى حزب الله 100 ألف مقاتل ولم يكن أقوى ممَّا هو عليه الآن
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن الحزب لديه 100 ألف مقاتل مع عتادهم، وإن الجماعة لم تكن أقوى ممَّا هي عليه الآن.
نصر الله: لدى حزب الله 100 ألف مقاتل ولم يكن أقوى ممَّا هو عليه الآن
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله / AFP
18 أكتوبر 2021

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن الحزب لديه 100 ألف مقاتل مع عتادهم، وإن الجماعة لم تكن أقوى ممَّا هي عليه الآن.

جاء ذلك خلال خطاب له نقلته قناة المنار الناطقة باسمه في أول تعليق له بعد توترات شهدتها بيروت الخميس، خلال تظاهرة اعترضت على أداء المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية.

واتهم نصر الله حزب القوات اللبنانية أبرز خصومه المسيحيين بمحاولة جرّ البلاد إلى "الحرب الأهلية" وإطلاق الرصاص على مناصريه ومناصري حليفته حركة أمل، ما أوقع سبعة قتلى.

وخاطب رئيس حزب القوات سمير جعج بالقول: "خذ علماً بأن الهيكل العسكري لحزب الله وحده يضم 100 ألف مقاتل"، لافتاً إلى أنّ "هؤلاء المقاتلين لم نجهزهم لحرب أهلية بل لندافع عن بلدنا في وجه الأعداء".

وحذّر جعجع قائلاً: "لا تخطئوا الحساب واقعدوا عاقلين وتأدبوا وخذوا العبر من حروبكم وحروبنا".

وأضاف: "متمسكون برفض مسار التسييس في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت".

ودعا نصر الله إلى تحقيق سريع في أحداث الخميس، وقال: "أنا أنصح حزب القوات ورئيسه التخلي نهائياً عن فكرة الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية... أنا أقول لك أنت عم تحسب غلط، لم يكن حزب الله في المنطقة أقوى ممَّا هو عليه الآن".

وأكد أنّ "وحدة لبنان مرهونة بالدرجة الأولى بمؤسسة الجيش"، وأنه "لا ينبغي إيجاد عداء وتصويب على الجيش".

وقُتل 7 أشخاص، يوم الخميس، مع نشوب معركة بالأسلحة في أسوأ أعمال عنف تشهدها بيروت، بينما كان محتجون من حزب الله وحركة أمل الشيعيين في طريقهم للمشاركة في تظاهرة ضد المحقق الرئيسي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us