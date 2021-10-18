سياسة
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واشنطن: "البنتاغون" يتشاور مع تركيا لحل الخلاف حول F-35
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الاثنين، أن البنتاغون تجري مشاورات مع تركيا لحل الخلاف المتعلق بطائرات F-35، وأشار إلى تركيا حليف مهم في الناتو، ولدى الولايات المتحدة روابط ثنائية طويلة الأمد وعميقة معها.
واشنطن: "البنتاغون" يتشاور مع تركيا لحل الخلاف حول F-35
برايس أكد أن إمكانية العمل المشترك بين تركيا وحلف الناتو لا تزال قضية أولوية / Reuters
18 أكتوبر 2021

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن وزارة الدفاع في بلاده (البنتاغون) تجري مشاورات مع تركيا لحل الخلاف المتعلق بطائرات F-35.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، رداً على أسئلة حول تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال فيها إن واشنطن عرضت على أنقرة شراء طائرات من طراز F-35 في ما يخص إعادة الأموال التي دفعتها الأخيرة في إطار برنامج F-35، البالغة قيمتها ملياراً و400 مليون دولار.

وقال برايس إنه لن يؤكد مبيعات الأسلحة المقترحة ونقلها قبل أن يجري إخطار الكونغرس بها وتصدر الموافقة بشأنها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تولي قيمة كبيرة لشراكتها مع تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وتابع المتحدث الأمريكي: "تركيا حليف مهم في الناتو، ولدينا روابط ثنائية طويلة الأمد وعميقة".

وأوضح برايس أن إمكانية العمل المشترك بين تركيا وحلف الناتو لا تزال قضية أولوية.

وامتنع عن الرد بشكل مباشر على تصريحات الرئيس أردوغان، لكنه قال إن البنتاغون يجري مشاورات مع تركيا لحل الخلاف المتعلق بطائرات F-35.

وذكر أن المسؤولين الأتراك أعلنوا للرأي العام أنهم يهتمون بشراء طائرات F-35، داعياً الصحفيين إلى سؤال الحكومة التركية عن خططها لشراء المعدات الدفاعية.

وأردف: "أستطيع أن أقول إن الولايات المتحدة لم تقدم أي عرض بشأن التمويل حيال طلبات تركيا لشراء طائرات F-35".

وزاد: "وزارة الدفاع تتشاور مع تركيا بشأن برنامج F-35 وكيفية حل هذا الخلاف، ولست في وضع يسمح لي بالتحدث عن المحادثات الخاصة حول هذا الموضوع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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