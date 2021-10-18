استدعت الخارجية التركية، مساء الاثنين، سفراء 10 دول بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا على خلفية بيان حول المدعو "عثمان كفالا"، المعتقل منذ 2017 على خلفية ضلوعه في المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول إن وزارة الخارجية استدعت سفراء كل من الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا، بسبب بيان حول قضية "كافالا".

ونشرت سفارات الدول المذكورة لدى أنقرة بياناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه أن القضية المستمرة بحق "كافالا" تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، داعية إلى الإفراج عنه.

ومن المنتظر أن يصل السفراء المعنيون إلى مقر الخارجية التركية صباح الثلاثاء.