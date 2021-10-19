أعلنت السلطات المغربية أنها ضبطت الاثنين في ميناء طنجة (شمال) 1355 كلغ من الكوكايين، مهربة من البرازيل ومعدة للتصدير إلى بلجيكا وبريطانيا، في واحدة من أضخم الشحنات من هذا المخدر التي تضبطها المملكة في السنوات الأخيرة.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إن "مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط تمكنت الاثنين من إجهاض عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه طن و355 كيلوغراماً من مخدر الكوكايين".

وأضافت أن اكتشاف هذه الشحنة جرى بعد "الاشتباه في طريقة ختم إحدى الحاويات المحمولة على متن باخرة للنقل البحري، تحمل علم دولة أوروبية، كانت قد انطلقت من أحد المواني بدولة البرازيل ومتوجهة صوب ميناء أنفرس (بلجيكا) وميناء بورت بوري (جنوب إنكلترا)".

ولم يكشف البيان عن الدولة التي تحمل السفينة علمها، مكتفياً بالقول إن تفتيش الحاوية "مكّن من اكتشاف شحنات الكوكايين المهربة ملفوفة ومخبأة داخل أربعين حقيبة سوداء اللون، وحجزها".

ولفتت المديرية العامة في بيانها إلى أن محاولة تهريب "هذه الشحنة القياسية من مخدّر الكوكايين" اعتمدت أسلوباً معروفاً في عالم الجريمة.

هذا الأسلوب "يتمثّل في إقدام المهرّبين في بلد الشحن على كسر الأختام الرسمية التي تضعها إدارات الجمارك على أبواب الحاويات الموجّهة للتصدير، ليتسنّى لهم شحن مخدّر الكوكايين في واحدة أو أكثر من تلك الحاويات التي تكون قد خضعت للمراقبة وتمّ ختمها، وبعد ذلك يعاد وضع أختام جديدة لكن بطريقة مزيفة وغير مشروعة".

وأكدت المديرية أن "تنفيذ هذه العملية الأمنية النوعية يندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة عمليات التهريب الدولي لمخدر الكوكايين، وتحييد مخاطر وتهديدات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية".

ولفت البيان إلى أن السلطات فتحت تحقيقاً "للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بالشبكة الإجرامية (...) وتحديد تقاطعاتها وروابطها الإقليمية والدولية".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، ضبطت السلطات المغربية في مداهمات نفّذتها في أنحاء عدّة من المملكة ما يزيد على 2.5 طن من الكوكايين النقي المهرّب من فنزويلا، في كمية تقدّر قيمتها السوقية بمئات ملايين الدولارات.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018 عثرت الشرطة المغربية خلال مداهمة بالقرب من مدينة الجديدة الساحلية (غرب) على أكثر من طن من الكوكايين المهرّب من أمريكا اللاتينية. وتبيّن يومها أن المخدرات نُقلت من إحدى دول أمريكا اللاتينية على متن سفينة تجارية وبوصولها إلى المياه الإقليمية للمملكة نقلت إلى سفينة صيد أوصلتها إلى سواحل الجديدة.