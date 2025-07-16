سياسة
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كبير المفاوضين الأوروبيين يتجه إلى واشنطن للتباحث بشأن الرسوم الأمريكية على واردات الاتحاد
يتوجّه المفوض الأوروبي لشؤون التجارة والأمن الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في إطار جهود التكتل الأوروبي للتفاوض على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وفق ما أعلن مكتبه.
كبير المفاوضين الأوروبيين يتجه إلى واشنطن للتباحث بشأن الرسوم الأمريكية على واردات الاتحاد
مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش / AP
16 يوليو 2025

وسيعقد شيفتشوفيتش اجتماعات مع نظيريه الأمريكيين هاورد لوتنيك وجيميسن غرير، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه، أولوف جيل.

وتأتي الزيارة في أعقاب إعلان مفاجئ من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، نهاية الأسبوع الماضي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على جميع واردات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، بدءاً من الأول من أغسطس/آب.

ورغم التصعيد الأمريكي، لا تزال المفوضية الأوروبية تأمل في التوصل إلى حل تفاوضي قبل حلول الموعد المحدد، إذ أجرى شيفتشوفيتش محادثات هاتفية مع الجانبين الأمريكيين يومي الاثنين والثلاثاء.

في المقابل، بدأت المفوضية الاستعداد لرد محتمل، عبر إعداد قائمة بسلع أمريكية قد تُفرض عليها رسوم جمركية، وجرى تعميمها على الدول الأعضاء الاثنين، ويُقدّر إجمالي قيمة هذه الواردات المستهدفة بنحو 72 مليار يورو.

ومن المقرر أن تُفرض هذه الرسوم فقط في حال فشل المفاوضات وعدم التراجع عن قرار ترمب، الذي واجه رفضاً جماعياً من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن ترمب عن رسوم جمركية واسعة النطاق ضد معظم الشركاء التجاريين، قبل أن يعلّق تنفيذ معظمها حتى التاسع من يوليو/تموز الجاري عقب اضطرابات شهدتها أسواق الأسهم والسندات.



مصدر:TRT Arabi
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