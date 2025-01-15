الحرب على غزة
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6 شهداء وعدد من الإصابات بقصف جوي إسرائيلي على مخيم جنين
استُشهد 6 فلسطينيين، مساء الثلاثاء، في قصف شنه الطيران الحربي الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية.
6 شهداء وعدد من الإصابات بقصف جوي إسرائيلي على مخيم جنين
Israeli military vehicles in the Jenin camp / AFP
15 يناير 2025

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب وصلت إلى الأناضول نسخة منه، بسقوط "6 شهداء وعدد لم تحدده من الإصابات (حالتهم مستقرة) جراء قصف الاحتلال على مخيم جنين".

وقبيل بيان وزارة الصحة، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، أن طواقمها نقلت إلى مستشفى جنين الحكومي "شهيداً و3 إصابات خطيرة جراء قصف من طائرات حربية إسرائيلية موقعاً في مخيم جنين".

في المقابل، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر بيان، بأن "طائرة حربية تابعة لسلاح الجو هاجمت قبل قليل هدفاً في منطقة جنين"، دون توضيح طبيعة الهدف. وأضاف أن الهجوم جاء إثر عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام (شاباك).

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