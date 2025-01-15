وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب وصلت إلى الأناضول نسخة منه، بسقوط "6 شهداء وعدد لم تحدده من الإصابات (حالتهم مستقرة) جراء قصف الاحتلال على مخيم جنين".

وقبيل بيان وزارة الصحة، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، أن طواقمها نقلت إلى مستشفى جنين الحكومي "شهيداً و3 إصابات خطيرة جراء قصف من طائرات حربية إسرائيلية موقعاً في مخيم جنين".

في المقابل، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر بيان، بأن "طائرة حربية تابعة لسلاح الجو هاجمت قبل قليل هدفاً في منطقة جنين"، دون توضيح طبيعة الهدف. وأضاف أن الهجوم جاء إثر عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام (شاباك).