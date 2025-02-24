سياسة
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دويّ انفجار قرب القنصلية الروسية في مرسيليا جنوب فرنسا
سُمع دوي انفجار بالقرب من القنصلية الروسية في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا اليوم الاثنين صباحاً.
دويّ انفجار قرب القنصلية الروسية في مرسيليا جنوب فرنسا
القنصلية الروسية بمدينة مرسيليا الفرنسية / Others
24 فبراير 2025

وأفادت قناة "بي اف ام" الفرنسية إنه جرى إطلاق كوكتيلين مولوتوف في حديقة القنصلية الروسية اصطدما بالحديقة المحيطة بالمبنى الدبلوماسي، دون أن يسببا أي أضرار مادية أو إصابات.

وفي نفس السياق، أفاد مراسل الأناضول بأن الانفجار وقع في محيط القنصلية، حيث جرى العثور على "علبة" مشبوهة، ويجري تفكيك الألغام في المنطقة والتحقق منها. وأضاف المراسل أن رجال الإطفاء حضروا إلى موقع الحادث. ولم تصدر الشرطة الفرنسية بعد أي بيان رسمي بشأن الحادث.

ووفقاً لوكالة الأنباء الحكومية الروسية تاس، قالت وزارة الخارجية الروسية إن الحادث له سمات "هجوم إرهابي" وطالبت بإجراء تحقيق شامل من السلطات الفرنسية.

تقع القنصلية الروسية في شارع أمبروز باري في الدائرة الثامنة لمدينة مرسيليا، وهي منطقة تضم العديد من القنصليات الأخرى، بما في ذلك قنصليات مصر وتونس وأرمينيا وساو تومي وبرينسيبي.

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