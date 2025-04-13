ففي مدينة بيت لحم وأريحا ورام الله ونابلس وجنين، اقتصرت احتفالات الكنائس المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي والغربي والأرمني بـ"أحد الشعانين"، على الصلوات والقداديس.

و"أحد الشعانين" هو الأحد السابع من الصوم الكبير، والأخير الذي يسبق "الجمعة العظيمة"، التي تليها ذكرى "أحد قيامة المسيح". ووفق المعتقدات المسيحية، يُحيي هذا اليوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، حيث استقبله الناس بأغصان النخيل والزيتون، وفرشوا له الطريق وحيّوه كملك.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ترأس في كنيسة المهد الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس فينذكتوس القداس، فيما الكنائس الأخرى في بيت لحم وبيت جالا، ترأسها رعاة الكنائس بمشاركة أبناء الرعية.

وبعد الانتهاء من القداديس، أقيمت الدورة التقليدية للشعانين داخل كنيسة المهد دون استعراضات كشفية خارج الكنائس، ثم جرى تبادل التهنئات.

وفي القدس، ترأس بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، وبطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، وسائر بطاركة ورؤساء الكنائس، قداديس وصلوات أحد الشعانين في كنيسة القيامة بالبلدة القديمة، بمشاركة لفيف من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات، وفق "وفا".

وأشارت "وفا" إلى حضور "عدد محدود من المصلين، غالبيتهم من مدينة القدس وأراضي الـ48 (إسرائيل)، بعد أن حرم الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من المسيحيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى المدينة المقدسة".

وتشترط السلطات الإسرائيلية حصول فلسطينيي الضفة، على تصاريح خاصة لعبور الحواجز المحيط بالقدس، لكنها ترفض منحها غالبا.

ونقلت "وفا" عن نائب الرئيس العام لحراسة الأرض المقدسة، الأب إبراهيم فلتس، قوله إن "الاحتلال أصدر 6 آلاف تصريح فقط للفلسطينيين المسيحيين من محافظات الضفة الغربية، علماً أن عدد المسيحيين في تلك المحافظات يقدّر بـ50 ألفاً".

وأضاف أنه "للعام الثاني على التوالي، يشارك عدد قليل من الحجاج في صلوات "الأسبوع المقدس" وعيد الفصح في مدينة القدس، وذلك بسبب تداعيات الحرب" على غزة.

وفجر "أحد الشعانين"، استيقظ العالم على قصف إسرائيلي للمستشفى المعمداني في مدينة غزة، مع استمرار حرب الإبادة للعام الثاني على التوالي.

ويعيش في قطاع غزة نحو 1000 مسيحي من أصل أكثر من مليوني نسمة، يتبع نحو 70% منهم طائفة الروم الأرثوذكس، التي تمتلك كنيسة مركزية في القدس، بينما ينتمي الباقون إلى طائفة اللاتين الكاثوليك.

وبدعم أمريكي مطلق، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

وبالتزامن صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفاً و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.