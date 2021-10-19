ضرب زلزال بقوة 6 درجات صباح الثلاثاء سواحل ولاية أنطاليا التركية شرقي البحر المتوسط، وشعر به سكان مصر وفلسطين ولبنان، من دون إعلان عن ضحايا أو أضرار جراء ذلك.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر موقعها الإلكتروني أن الزلزال وقع عند الساعة 08:32 بالتوقيت المحلي قبالة سواحل قضاء قاش في أنطاليا جنوب غربي البلاد.

وأضافت إدارة "آفاد" أن عمق الزلزال بلغ 36.10 كلم، ويقع مركزه على بعد 189 كلم قبالة سواحل قاش.

وحسب بيانات هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية فإن هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر وقعت في البحر المتوسط عند الساعة 05:32 (ت.غ).

وأوضحت البيانات أن مركز الزلزال كان في البحر المتوسط على بعد 149 كم جنوب شرق جزيرة "كارباثوس" اليونانية، وعلى عمق 37.8 كم.

وأفادت وسائل إعلام في مصر وفلسطين ولبنان بأن السكان في هذه الدول شعروا بتلك الهزة الأرضية.

ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية عن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد القاضي قوله إن "محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلي".

وأضاف القاضي أن بعض سكان القاهرة شعروا بالهزة من دون تأكيد وجود خسائر في الأرواح والممتلكات.

من جانبها، أوردت صحيفة "النهار" اللبنانية أن سكان بيروت ومناطق شمالي لبنان شعروا بهزّة أرضية خفيفة صباح اليوم، من دون الإعلان عن وقوع أضرار أو إصابات.

فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن سكان فلسطين شعروا بارتدادات الهزة التي ضربت البحر المتوسط، وأوضحت أنه لم ترد تقارير حول وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

كما قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن الهزة شعر بها سكان إسرائيل من دون تفاصيل أخرى.

وتعدّ منطقة جنوب اليونان أسفل سطح البحر منطقة نشطة زلزالياً وتحدث فيها زلازل كبيرة تصل إلى 7 درجات وتؤثر عادة على دول البحر المتوسط.