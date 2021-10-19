سياسة
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استدعت سفراءهم.. تركيا تبلغ 10 دول أن بيان عثمان كافالا "مرفوض وغير مسؤول"
استعدت الخارجية التركية سفراء 10 دول لدى أنقرة من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا إثر نشرها بياناً حول المدعو "عثمان كافالا"، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وقالت إنّ البيان "غير مسؤول" و"مرفوض".
استدعت سفراءهم.. تركيا تبلغ 10 دول أن بيان عثمان كافالا "مرفوض وغير مسؤول"
سفراء 10 دول يصلون إلى مقر الخارجية التركية / AA
19 أكتوبر 2021

أبلغت الخارجية التركية سفراء 10 دول بأنّ بيانات دولهم حول المدعو "عثمان كافالا"، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب "غير مسؤولة" و"مرفوضة".

وكان سفراء 10 دول لدى أنقرة، وصلوا إلى مقر وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، إثر استدعائهم بسبب بيان حول المدعو "عثمان كافالا"، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وبحسب وكالة الأناضول، التقى نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، سفراء كل من الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا.

ومن المنتظر أن يُعرب قايماقجي الذي يشغل أيضاً منصب رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي، خلال اللقاء، عن انزعاج أنقرة واستيائها جراء بيان الدول المذكورة حول قضية محاكمة "كافالا".

وكانت الخارجية التركية أعلنت، الاثنين، استدعاءها سفراء 10 دول إثر نشرها بياناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه أن القضية المستمرة بحق "كافالا" تُلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، ودعت إلى الإفراج عنه.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي.

وقوبلت المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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