أبلغت الخارجية التركية سفراء 10 دول بأنّ بيانات دولهم حول المدعو "عثمان كافالا"، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب "غير مسؤولة" و"مرفوضة".

وكان سفراء 10 دول لدى أنقرة، وصلوا إلى مقر وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، إثر استدعائهم بسبب بيان حول المدعو "عثمان كافالا"، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وبحسب وكالة الأناضول، التقى نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، سفراء كل من الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا.

ومن المنتظر أن يُعرب قايماقجي الذي يشغل أيضاً منصب رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي، خلال اللقاء، عن انزعاج أنقرة واستيائها جراء بيان الدول المذكورة حول قضية محاكمة "كافالا".

وكانت الخارجية التركية أعلنت، الاثنين، استدعاءها سفراء 10 دول إثر نشرها بياناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه أن القضية المستمرة بحق "كافالا" تُلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، ودعت إلى الإفراج عنه.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي.

وقوبلت المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.