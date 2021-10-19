سياسة
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مستوى تاريخي.. صادرات تركيا تتخطى نسبة 1% من الإجمالي العالمي
سجلت صادرات تركيا مستوى تاريخياً للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية بتجاوزها 1% من الإجمالي العالمي، حسب ما أعلنه وزير التجارة محمد موش.
مستوى تاريخي.. صادرات تركيا تتخطى نسبة 1% من الإجمالي العالمي
في سبتمبر/أيلول الماضي كشف مكتب الإحصاء التركي عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 21.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري / Reuters
19 أكتوبر 2021

أعلن وزير التجارة التركي محمد موش الثلاثاء أنه للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية تتجاوز صادرات بلاده 1% من الإجمالي العالمي.

وأشار موش عبر حسابه على تويتر إلى أنّ حجم الصادرات التركية عام 1980 كان يشكل 0.14 من نظيره العالمي، وفي 2000 ارتفع إلى 0.43.

وقال: "المنتجات التركية أصبحت تصدر إلى كل أصقاع العالم، هذا النجاح لكل تركيا".

وبداية الشهر الماضي كان موش أعلن أن صادرات بلاده سجلت رقماً قياسياً بلغ 207.5 مليار دولار على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي.

وأوضح موش يومها أن الصادرات التركية ارتفعت في أغسطس/آب الماضي بمعدل 52% مقارنة بالشهر نفسه من 2020، محققة 18.9 مليار دولار على أساس شهري، و207.5 مليار دولار على أساس سنوي.

وأضاف أن الأداء القوي للصادرات خلال عام 2021، سيستمر ليصل إلى 210 مليارات دولار نهاية العام.

وأشار إلى أن الزخم القوي في الصادرات تجاوز أداء ما قبل جائحة كورونا، فارتفعت 43% في أغسطس/آب 2021، مقارنة بالشهر نفسه من 2019.

كما ارتفعت الصادرات خلال يناير/كانون الثاني حتى أغسطس/آب 2021 بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي كشف مكتب الإحصاء التركي عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 21.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتعد هذه النسبة الأعلى بين الأرقام المسجلة والمعلنة منذ عام 1999، وفق بيانات رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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