استحدث أمير قطر وزارة للبيئة وتغير المناخ الثلاثاء، وعيّن علي بن أحمد الكواري وزيراً للمالية، وهو دور شغله بالإنابة منذ احتجاز سلفه بسبب مزاعم فساد.

وفي تعديل وزاري عُيّن فالح بن ناصر آل ثاني وزيراً للبيئة وتغير المناخ في أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمدينة جلاسجو في اسكتلندا في نهاية الشهر الجاري.

وتسلمت امرأتان حقيبتَي التعليم والتنمية الاجتماعية، لتنضمّا إلى وزيرة الصحة حنان محمد الكواري التي كانت المرأة الوحيدة في مجلس الوزراء.

وكان علي بن أحمد الكواري وزيراً للتجارة والصناعة في الحكومة السابقة وكان أيضاً وزير المالية بالإنابة منذ مايو/أيار عندما ألقي القبض على علي شريف العمادي بتهمة الإضرار بالمال العام وتجريده من مهام وزير المالية.

وقبل انضمامه إلى مجلس الوزراء في 2018، شغل وزير المالية منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، أكبر بنك في منطقة الخليج العربية.

ولم يطرأ أي تغيير على حقائب الطاقة والخارجية والدفاع في التعديل الوزاري الذي أعلنه مكتب الأمير الشيح تميم بن حمد آل ثاني.

وسيتولى الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزارة التجارة والصناعة.