سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد رفضها لقب "عجوز العام".. ملكة بريطانيا تقول إنها تعيش إحساس شابة صغيرة
قال رئيس لجنة الجوائز التي تقدّم لقب "عجوز العام"، إن المنظمين تَلقَّوا "رسالة جميلة" من ملكة بريطانيا تضمنت أطيب التمنيات، لكن الملكة رفضت العرض.
بعد رفضها لقب "عجوز العام".. ملكة بريطانيا تقول إنها تعيش إحساس شابة صغيرة
أحد مساعدي الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ينقل عنها قولها إنها تعيش إحساس شابة صغيرة ولا تستحقّ أبداً أن تُمنَح لقب "عجوز العام" / AP
19 أكتوبر 2021

نقل أحد مساعدي الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا البالغة من العمر 95 عاماً، التي تعتلي العرش منذ ما يقرب من سبعة عقود، عنها قولها إنها تعيش إحساس شابة صغيرة ولا تستحق أبداً أن تُمنح لقب "عجوز العام".

كان منظمو هذه الجائزة السنوية تواصلوا مع قصر الملكة لمعرفة ما إذا كانت راغبة في قبول هذا اللقب. وحصل على هذه الجائزة في السابق ممثلون حازوا جوائز الأوسكار أو شخصيات حصلت على جوائز نوبل، فضلاً عن والدة الملكة التي توفيت عام 2002 عن 101 سنة.

لكن المذيع جايلز براندر، رئيس لجنة الجوائز التي تقدمها مجلة "أولدي" (العجوز)، أعلن أن المنظمين تلقوا "رسالة جميلة" تضمنت أطيب التمنيات، لكن الملكة رفضت العرض.

جاء في الرسالة من توم لينج بيكر، مساعد الملكة وسكرتيرها الخاص: "تعتقد جلالة الملكة أن سنّك الحقيقي هو ما تشعر به، لذلك فهي ترى أنها لا تستوفي المعايير المطلوبة لتكون قادرة على قبول (اللقب) وتأمل أن تجد متلقّياً أكثر جدارة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us